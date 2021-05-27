Лига Европы. «Вильярреал» в серии пенальти победил «Манчестер Юнайтед» и выиграл турнир

«Вильярреал» обыграл «Манчестер Юнайтед» в финальном матче Лиги Европы.

Основное и дополнительное время завершилось вничью – 1:1. На гол Жерара Морено «МЮ» ответил забитым мячом Эдинсона Кавани.

В серии пенальти победил «Вильярреал» – 11:10. Решающий промах допустил вратарь Давид Де Хеа.

«Вильярреал» впервые выиграл Лигу Европы.

Лига Европы. Финал

Вильярреал – Манчестер Юнайтед – 1:1 (1:0, 0:1, 0:0, 0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Морено, 29; 1:1 – Кавани, 55.

11:10 по пенальти

Вильярреал: Рулли, Педраса (А. Морено, 88), Фойт (Гаспар, 88), Альбиоль, Капу, Парехо, Пино (Алькасер, 77), Торрес, Тригерос (Гомес, 77), Ж. Морено, Бакка (Коклен, 60).

Манчестер Юнайтед: де Хеа, Ван-Биссака (Мата, 120+3), Байи (Туанзебе, 116), Линделеф, Шоу, Мактоминай (Теллес, 120+3), Погба (Джеймс, 116), Гринвуд (Фред, 100), Фернандеш, Рэшфорд, Кавани.

Предупреждения: Капу, 54; Фойт, 85 – Байи, 82; Кавани, 113.

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