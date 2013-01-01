Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
    Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
    2 Тест: какой турнир не выигрывал известный тренер?
    Тест: какой турнир не выигрывал известный тренер?
    3 Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?
    Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?

    Лига Европы. «Вильярреал» в серии пенальти победил «Манчестер Юнайтед» и выиграл турнир

    «Вильярреал» обыграл «Манчестер Юнайтед» в финальном матче Лиги Европы.

    Основное и дополнительное время завершилось вничью – 1:1. На гол Жерара Морено «МЮ» ответил забитым мячом Эдинсона Кавани.

    В серии пенальти победил «Вильярреал» – 11:10. Решающий промах допустил вратарь Давид Де Хеа.

    «Вильярреал» впервые выиграл Лигу Европы.

    Лига Европы. Финал

    Вильярреал – Манчестер Юнайтед – 1:1 (1:0, 0:1, 0:0, 0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Морено, 29; 1:1 – Кавани, 55.

    11:10 по пенальти

    Вильярреал: Рулли, Педраса (А. Морено, 88), Фойт (Гаспар, 88), Альбиоль, Капу, Парехо, Пино (Алькасер, 77), Торрес, Тригерос (Гомес, 77), Ж. Морено, Бакка (Коклен, 60).

    Манчестер Юнайтед: де Хеа, Ван-Биссака (Мата, 120+3), Байи (Туанзебе, 116), Линделеф, Шоу, Мактоминай (Теллес, 120+3), Погба (Джеймс, 116), Гринвуд (Фред, 100), Фернандеш, Рэшфорд, Кавани.

    Предупреждения: Капу, 54; Фойт, 85 – Байи, 82; Кавани, 113.

    Результаты Лиги Европы

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:56
    Комментарии25
    ...
    • ...
      Рейтинг: +19178

      slavutiq70 54 минуты назад

      Эмери не победить в этом кубке!!!Красавец!!!Неужели он у нас был,,,

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4084

      solodealer 2 часа назад

      Ну что, Де Хеа... что , Давид?
      Душа, наверное, болит?
      Иди... напейся в кафетерий
      и вспомни Баджо или Терри...
      А лучше - звякни им сейчас!
      Они тебя получше нас
      поймут, научат не грустить...
      Теперь ты в клубе "с этим жить"!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +591

      амани 2 часа назад

      это победа Эмери

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1180

      Красногорск_Фан 2 часа назад

      Эмоции болельщиков Вильяреала беценно.

      МЮ на стену потрет Моура. Которого как не клянут, а он этот кубок брал с ними недавно. Ну и злости спортивной. По отдельности звезды. А по факту в пролете.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +483

      Roma56 2 часа назад

      В Англии переживаю за МЮ, в Испании за Реал, но в данном финале болел за Эмери. Надеюсь игрочишка и федунишка смотрели и насладились 4й победой Унаи!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7104

      GoLenaStop 2 часа назад

      Игра -супер! Смотрелось на одном дыхании.
      Обе команды симпатичные...
      Пенальти - ваще драма!
      Жаль МЮ, но футбол- есть спорт.
      Хорошие вратари и нормальное судейство -дали играть.
      Всем СПКНЧ!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12117

      Cules2013 2 часа назад

      сколько раз нужно Эмери выиграть ЛЕ, чтобы ему дали кубок на хранение?))) у него трофеев больше, чем у многих клубов)

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1180

      Красногорск_Фан > Cules2013 2 часа назад

      может себе татушку сделать. или 4 татушки. Интересный тренер. Спору нет.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +285

      DyadyaWel > Cules2013 2 часа назад

      Он показывает себя как топ тренер для среднего уровня клубов. Никого в таком сегменте нет и близко такого класса.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +321

      Лфшт > DyadyaWel 2 часа назад

      Он просто умеет делать команду из людей. А со всяким зажравшимся быдлом просто не умеет работать.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20435

      bset 2 часа назад

      Не повезло МЮ с пенальти. Но это лотерея, нечего было доводить до них.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14090

      JTherry 2 часа назад

      искренне жаль Де Хеа, но это - футбол... поздравляю "желтую подлодку" и "тренеришку" Эмери (с четвертым!!!!!!) с Кубком Лиги Европы!!! тренерище!!!!!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4266

      Fusballer 2 часа назад

      Вильярреал и Эмери с победой! А игрочишка пусть дальше дрочит на свои дутые рекорды

      8
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    85830
    #3
    Рубик Докоян
    77177
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru