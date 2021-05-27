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  • Лига Европы. «Вильярреал» в серии пенальти победил «Манчестер Юнайтед» и выиграл турнир

Лига Европы. «Вильярреал» в серии пенальти победил «Манчестер Юнайтед» и выиграл турнир

27 мая 2021, 00:56
44

«Вильярреал» обыграл «Манчестер Юнайтед» в финальном матче Лиги Европы.

Основное и дополнительное время завершилось вничью – 1:1. На гол Жерара Морено «МЮ» ответил забитым мячом Эдинсона Кавани.

В серии пенальти победил «Вильярреал» – 11:10. Решающий промах допустил вратарь Давид Де Хеа.

«Вильярреал» впервые выиграл Лигу Европы.

Лига Европы. Финал

Вильярреал – Манчестер Юнайтед – 1:1 (1:0, 0:1, 0:0, 0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Морено, 29; 1:1 – Кавани, 55.

11:10 по пенальти

Вильярреал: Рулли, Педраса (А. Морено, 88), Фойт (Гаспар, 88), Альбиоль, Капу, Парехо, Пино (Алькасер, 77), Торрес, Тригерос (Гомес, 77), Ж. Морено, Бакка (Коклен, 60).

Манчестер Юнайтед: де Хеа, Ван-Биссака (Мата, 120+3), Байи (Туанзебе, 116), Линделеф, Шоу, Мактоминай (Теллес, 120+3), Погба (Джеймс, 116), Гринвуд (Фред, 100), Фернандеш, Рэшфорд, Кавани.

Предупреждения: Капу, 54; Фойт, 85 – Байи, 82; Кавани, 113.

Результаты Лиги Европы

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Вильярреал Манчестер Юнайтед
Комментарии (44)
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portero
1622066261
Прикольно, Руи лучший!!!! Тренеришка молодец!
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Fusballer
1622066398
Вильярреал и Эмери с победой! А игрочишка пусть дальше дрочит на свои дутые рекорды
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JTherry
1622066435
искренне жаль Де Хеа, но это - футбол... поздравляю "желтую подлодку" и "тренеришку" Эмери (с четвертым!!!!!!) с Кубком Лиги Европы!!! тренерище!!!!!
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Cules2013
1622066771
сколько раз нужно Эмери выиграть ЛЕ, чтобы ему дали кубок на хранение?))) у него трофеев больше, чем у многих клубов)
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Roma56
1622066853
В Англии переживаю за МЮ, в Испании за Реал, но в данном финале болел за Эмери. Надеюсь игрочишка и федунишка смотрели и насладились 4й победой Унаи!
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амани
1622068147
это победа Эмери
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slavа0508
1622072637
Эмери не победить в этом кубке!!!Красавец!!!Неужели он у нас был,,,
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ab15488
1622078284
Ай да "тренеришка"!!
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Добрый Бобер
1622097119
Ждём комментарий от Дроч-Пула...
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Hektor 84
1622097759
А вот жизнь и рассудила кто тренеришка а кто игрочишка, еще и дрочунишка)))))))))
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