Marca: у Колумбии отберут право на проведение Кубка Америки

чёт у них это традиция: сперва получить право на проведение (чм-1986), а потом лишиться его.
Все матчи Кубка Америки в этом году примет Аргентина, утверждает Marca.
По информации Marca, Колумбию лишат статуса страны-хозяйки турнира из-за внутренних беспорядков и критической эпидемиологической ситуации.
В ближайшее время Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) объявит о своем решении официально.
- Кубок Америки пройдет с 13 июня по 10 июля.
- В турнире участвуют 12 сборных, которые разбиты на две группы.