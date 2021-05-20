Marca: у Колумбии отберут право на проведение Кубка Америки

Все матчи Кубка Америки в этом году примет Аргентина, утверждает Marca.

По информации Marca, Колумбию лишат статуса страны-хозяйки турнира из-за внутренних беспорядков и критической эпидемиологической ситуации.

В ближайшее время Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) объявит о своем решении официально.