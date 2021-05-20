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    Marca: у Колумбии отберут право на проведение Кубка Америки

    Все матчи Кубка Америки в этом году примет Аргентина, утверждает Marca.

    По информации Marca, Колумбию лишат статуса страны-хозяйки турнира из-за внутренних беспорядков и критической эпидемиологической ситуации.

    В ближайшее время Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) объявит о своем решении официально.

    • Кубок Америки пройдет с 13 июня по 10 июля.
    • В турнире участвуют 12 сборных, которые разбиты на две группы.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Marca

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    20.05.2021 23:18
    Комментарии1
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      Рейтинг: +57

      tarasofka 59 минут назад

      чёт у них это традиция: сперва получить право на проведение (чм-1986), а потом лишиться его.

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