Агент: «Тюкавин на 99% останется в «Динамо»

Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, сообщил, что его клиент не собирается уходить из московского клуба.
«Мы общаемся с «Динамо» о продлении контракта Кости. Движение и понимание, чего мы хотим, чего они хотят, есть.
Думаю, на 99% Тюкавин останется в «Динамо» после завершения действующего контракта, а про остальные нюансы пока говорить не хочется: подписи еще нет», – сказал агент.
- 18-летний Тюкавин – воспитанник «Динамо», за основную команду дебютировал в ноябре 2020 года.
- С тех пор форвард забил 4 гола и сделал 5 ассистов в 17 матчах.
- Действующий контракт между сторонами рассчитан до июня 2023 года.
Источник: Sport24