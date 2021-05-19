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    Агент: «Тюкавин на 99% останется в «Динамо»

    Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, сообщил, что его клиент не собирается уходить из московского клуба.

    «Мы общаемся с «Динамо» о продлении контракта Кости. Движение и понимание, чего мы хотим, чего они хотят – есть.

    Думаю, на 99% Тюкавин останется в «Динамо» после завершения действующего контракта, а про остальные нюансы пока говорить не хочется: подписи еще нет», – сказал агент.

    • 18-летний Тюкавин – воспитанник «Динамо», за основную команду дебютировал в ноябре 2020 года.
    • С тех пор форвард забил 4 гола и сделал 5 ассистов в 17 матчах.
    • Действующий контракт между сторонами рассчитан до июня 2023 года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 08:18
    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +5461

      Cleaner 5 минут назад

      Это может быть интересно только отъявленным поклонникам Динамо. И то навряд ли. Не стоит писать по таким малозначительным поводам.

      0
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      Рейтинг: +89

      яцык 2 часа назад

      это отлично.не будь соловьевом зобниным и прочими петухами

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