Агент: «Тюкавин на 99% останется в «Динамо»

Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, сообщил, что его клиент не собирается уходить из московского клуба.

«Мы общаемся с «Динамо» о продлении контракта Кости. Движение и понимание, чего мы хотим, чего они хотят, есть.

Думаю, на 99% Тюкавин останется в «Динамо» после завершения действующего контракта, а про остальные нюансы пока говорить не хочется: подписи еще нет», – сказал агент.