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    Le Parisien: Бензема попадет в заявку сборной Франции на Евро-2020

    Нападающий «Реала» Карим Бензема может возобновить выступления за сборную Франции.

    По информации Le Parisien, 33-летний футболист будет включен в заявку национальной команды для участия в финальном турнире Евро-2020.

    • Бензема не вызывался в сборную Франции с октября 2015 года.
    • Тренерский штаб национальной команды начал игнорировать форварда после истории с шантажом Матье Вальбуэна интимным видео.
    • В активе игрока «Реала» 81 матч и 27 голов в составе сборной.

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    Источник: Le Parisien

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    Сегодня, 13:58
    Комментарии1
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      Рейтинг: +5394

      Cleaner 1 час назад

      Хотят Евро выиграть. А с Бензема это становится реальным.

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