Le Parisien: Бензема попадет в заявку сборной Франции на Евро-2020

Хотят Евро выиграть. А с Бензема это становится реальным.
Нападающий «Реала» Карим Бензема может возобновить выступления за сборную Франции.
По информации Le Parisien, 33-летний футболист будет включен в заявку национальной команды для участия в финальном турнире Евро-2020.
- Бензема не вызывался в сборную Франции с октября 2015 года.
- Тренерский штаб национальной команды начал игнорировать форварда после истории с шантажом Матье Вальбуэна интимным видео.
- В активе игрока «Реала» 81 матч и 27 голов в составе сборной.