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    Агент Тюкавина: «Пока не продлили контракт с «Динамо». Есть небольшие нюансы по зарплате»

    Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, прокомментировал ситуацию с продлением контракта его клиента с московским клуба.

    «Процесс переговоров ведется. Уже 4 месяц эта работа идет, но пока не продлили. Мы договорились с «Динамо», что у них есть право первого выбора, это же, все-таки, воспитанник. Если с «Динамо» найдем общий язык, то будем продлевать контракт. Если не получится, то будем другие варианты рассматривать.

    Специально мы не общались с кем-то, разговоры какие-то ведутся, но мы дали слово «Динамо». У Кости еще год контракта, и он его честно выполняет. Получает зарплату, выходит на поле, забивает. К нам какие вопросы? Костя никуда не жалуется, не бежит. Мы не ставим какие-то ультиматумы, а честно работаем по контракту.

    У него статус поменялся. Одно дело, мы подписывали контракт, когда Костя был дублером и не твердым игроком «Динамо-2». Сейчас, я считаю, что он игрок основного состава.

    Я всегда говорю, что игроку платят такую зарплату, как его уважает клуб. По этому вопросу сейчас есть небольшие нюансы. Важно, что этим занимается агентство, а Костя просто играет в футбол», – сказал Сафонов.

    • Тюкавин забил 3 гола и отдал 3 ассиста в 15 матчах текущего сезона РПЛ.
    • Его действующий контракт с «Динамо» истекает летом 2023 года.
    • Рыночная стоимость футболиста – 2,5 миллиона евро.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 18:59
    Комментарии1
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      Рейтинг: +20802

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Только бы не слепили из него нового Кокорина. """

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