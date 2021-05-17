Агент Тюкавина: «Пока не продлили контракт с «Динамо». Есть небольшие нюансы по зарплате»

Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, прокомментировал ситуацию с продлением контракта его клиента с московским клуба.

«Процесс переговоров ведется. Уже 4 месяц эта работа идет, но пока не продлили. Мы договорились с «Динамо», что у них есть право первого выбора, это же, все-таки, воспитанник. Если с «Динамо» найдем общий язык, то будем продлевать контракт. Если не получится, то будем другие варианты рассматривать.

Специально мы не общались с кем-то, разговоры какие-то ведутся, но мы дали слово «Динамо». У Кости еще год контракта, и он его честно выполняет. Получает зарплату, выходит на поле, забивает. К нам какие вопросы? Костя никуда не жалуется, не бежит. Мы не ставим какие-то ультиматумы, а честно работаем по контракту.

У него статус поменялся. Одно дело, мы подписывали контракт, когда Костя был дублером и не твердым игроком «Динамо-2». Сейчас, я считаю, что он игрок основного состава.

Я всегда говорю, что игроку платят такую зарплату, как его уважает клуб. По этому вопросу сейчас есть небольшие нюансы. Важно, что этим занимается агентство, а Костя просто играет в футбол», – сказал Сафонов.