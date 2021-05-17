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  • Агент Тюкавина: «Пока не продлили контракт с «Динамо». Есть небольшие нюансы по зарплате»

Агент Тюкавина: «Пока не продлили контракт с «Динамо». Есть небольшие нюансы по зарплате»

17 мая 2021, 18:59
5

Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, прокомментировал ситуацию с продлением контракта его клиента с московским клуба.

«Процесс переговоров ведется. Уже 4 месяц эта работа идет, но пока не продлили. Мы договорились с «Динамо», что у них есть право первого выбора, это же, все-таки, воспитанник. Если с «Динамо» найдем общий язык, то будем продлевать контракт. Если не получится, то будем другие варианты рассматривать.

Специально мы не общались с кем-то, разговоры какие-то ведутся, но мы дали слово «Динамо». У Кости еще год контракта, и он его честно выполняет. Получает зарплату, выходит на поле, забивает. К нам какие вопросы? Костя никуда не жалуется, не бежит. Мы не ставим какие-то ультиматумы, а честно работаем по контракту.

У него статус поменялся. Одно дело, мы подписывали контракт, когда Костя был дублером и не твердым игроком «Динамо-2». Сейчас, я считаю, что он игрок основного состава.

Я всегда говорю, что игроку платят такую зарплату, как его уважает клуб. По этому вопросу сейчас есть небольшие нюансы. Важно, что этим занимается агентство, а Костя просто играет в футбол», – сказал Сафонов.

  • Тюкавин забил 3 гола и отдал 3 ассиста в 15 матчах текущего сезона РПЛ.
  • Его действующий контракт с «Динамо» истекает летом 2023 года.
  • Рыночная стоимость футболиста – 2,5 миллиона евро.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Динамо Тюкавин Константин
Комментарии (5)
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DOCTOR PENALTY
1621268127
Только бы не слепили из него нового Кокорина. """
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Hektor 84
1621275789
Там где этот Сафонов, там всегда склоки!
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Fusballer
1621280991
Заколебали эти агенты. Пудрят пацанам мозги
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FanatSerj
1621285124
Опять 35, льёт в уши хрень же полную, только и думает о своей жопе и сколько ему отвалят за новый контракт, а на футболиста фиолетово он его и на северный полюс к пингвинам сплавит если они ему больше агентских предложат. Ладно там Соловьёва вспоминать, о нём уже никто не помнит, но вот Ташаев, считай "вчера" было и где он ? а ему уже 26-ть т.е уже должен был раскрыться. А тоже как в Динамо начинал лихо.
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LOKOfanatik19
1621311368
"У Кости еще год контракта, и он его честно выполняет." Его действующий контракт с «Динамо» истекает летом 2023 года. Кому верить ?
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