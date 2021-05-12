Прядкин – о падении России в рейтинге УЕФА: «Нужно чуть-чуть времени, и мы отвоюем позиции»

Президент РПЛ Сергей Прядкин высказался об ухудшении результатов российских клубов в еврокубках.

«Руководство УЕФА очень грамотное, оно понимает, что реформы назрели. Как эти реформы будут выглядеть – вы уже знаете.

В соответствии с этими реформами и возник третий еврокубок (Лига конференций – прим. «Бомбардира»). Что касается нашего рейтинга – мы потеряли место. Но я думаю, что нужно чуть-чуть дать времени, и мы отвоюем позиции, которые сдали», – сказал Прядкин.