Прядкин – о падении России в рейтинге УЕФА: «Нужно чуть-чуть времени, и мы отвоюем позиции»

Президент РПЛ Сергей Прядкин высказался об ухудшении результатов российских клубов в еврокубках.
«Руководство УЕФА очень грамотное, оно понимает, что реформы назрели. Как эти реформы будут выглядеть – вы уже знаете.
В соответствии с этими реформами и возник третий еврокубок (Лига конференций – прим. «Бомбардира»). Что касается нашего рейтинга – мы потеряли место. Но я думаю, что нужно чуть-чуть дать времени, и мы отвоюем позиции, которые сдали», – сказал Прядкин.
- Клубы РПЛ в этом сезоне одержали всего 1 победу в 26 матчах в еврокубках.
- Россия опустилась на 8-ю строчку в таблице коэффициентов УЕФА, пропустив вперед Нидерланды.
Источник: «Спорт-Экспресс»