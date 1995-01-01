Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: что вы знаете об игроках сборной России?
    Тест: что вы знаете об игроках сборной России?
    2 Тест: угадай футболиста по его экзотической стране
    Тест: угадай футболиста по его экзотической стране
    3 Тест: кино или настоящий футбол?
    Тест: кино или настоящий футбол?

    Прядкин – о падении России в рейтинге УЕФА: «Нужно чуть-чуть времени, и мы отвоюем позиции»

    Президент РПЛ Сергей Прядкин высказался об ухудшении результатов российских клубов в еврокубках.

    «Руководство УЕФА очень грамотное, оно понимает, что реформы назрели. Как эти реформы будут выглядеть – вы уже знаете.

    В соответствии с этими реформами и возник третий еврокубок (Лига конференций – прим. «Бомбардира»). Что касается нашего рейтинга – мы потеряли место. Но я думаю, что нужно чуть-чуть дать времени, и мы отвоюем позиции, которые сдали», – сказал Прядкин.

    • Клубы РПЛ в этом сезоне одержали всего 1 победу в 26 матчах в еврокубках.
    • Россия опустилась на 8-ю строчку в таблице коэффициентов УЕФА, пропустив вперед Нидерланды.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:58
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +20234

      bset 8 минут назад

      Как говорится, нет времени на раскачку))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1529

      Semushkin Roman Valerievi 23 минуты назад

      Ага. Как бы с такой игрой в еврокубках не завоевать новые позиции рейтинга. Где-нибудь во второй десятке. Рядом с Болгарией и Азербайджаном)

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    85557
    #3
    Рубик Докоян
    77177
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru