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  • Прядкин – о падении России в рейтинге УЕФА: «Нужно чуть-чуть времени, и мы отвоюем позиции»

Прядкин – о падении России в рейтинге УЕФА: «Нужно чуть-чуть времени, и мы отвоюем позиции»

12 мая 2021, 15:58
10

Президент РПЛ Сергей Прядкин высказался об ухудшении результатов российских клубов в еврокубках.

«Руководство УЕФА очень грамотное, оно понимает, что реформы назрели. Как эти реформы будут выглядеть – вы уже знаете.

В соответствии с этими реформами и возник третий еврокубок (Лига конференций – прим. «Бомбардира»). Что касается нашего рейтинга – мы потеряли место. Но я думаю, что нужно чуть-чуть дать времени, и мы отвоюем позиции, которые сдали», – сказал Прядкин.

  • Клубы РПЛ в этом сезоне одержали всего 1 победу в 26 матчах в еврокубках.
  • Россия опустилась на 8-ю строчку в таблице коэффициентов УЕФА, пропустив вперед Нидерланды.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига чемпионов Лига Европы Прядкин Сергей
Комментарии (10)
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Cules2013
1620827282
я чуть чаем не поперхнулся, читая сие высказывание) цирк
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владимир миронов
1620831545
Что покурил этот прядкин, чтобы высказать такое?
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sochi-2013
1620835435
Совсем немного. Надо вывести деньги из РПЛ, открыть в каждой школе и каждом селе футбольные секции и через 10 лет, все наладится. Фантазии. Отучить вора воровать- все-равно что волка к морковке приучить!
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Plyash
1620841257
Прядкин,молчал бы,за умного сошёл...
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Hektor 84
1620843906
Пустой трёп! Давно пора гнать рфл этого бездельника!
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deinego77@yandex.ru
1620846452
Наивный!
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serppion
1620905516
Этому президенту было бы честнее признаться, как старой кляче: "Ну не шмогла я, не шмогла..." Что и чем импотент собрался отвоевывать?
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valiknavashinsky
1620916154
Даже если в России отменить лимит на легионеров-ничего не изменится!!!Футболисты высокого класса в Россию не поедут(если только те,кто близок к выходу на пенсию,да и то,это маловероятно).Россия(РПЛ)-это ни АПЛ,ни Бундеслига,ни Сериа"А",в РПЛ-уровень футбола"днище"!!!
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амани
1622310252
Михаил Ульянов ......откуда они берутся ..........
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