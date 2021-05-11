Журналист Альчато: финал Лиги чемпионов перенесут из Стамбула в Порту

Финал Лиги чемпионов сезона-2020/21 с высокой долей вероятности состоится в Португалии.

По информации журналиста Алессандро Альчато, о переносе финала турнира из Стамбула в Порту будет объявлено в ближайшие 24 часа.

Ожидается, что финальная игра состоится на стадионе «Драгау».