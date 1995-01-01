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    Журналист Альчато: финал Лиги чемпионов перенесут из Стамбула в Порту

    Финал Лиги чемпионов сезона-2020/21 с высокой долей вероятности состоится в Португалии.

    По информации журналиста Алессандро Альчато, о переносе финала турнира из Стамбула в Порту будет объявлено в ближайшие 24 часа.

    Ожидается, что финальная игра состоится на стадионе «Драгау».

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    Источник: твиттер Алессандро Альчато

    Журналист Sky Sport Italia. Аудитория в твиттере - более 27,2 тысяч подписчиков.

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