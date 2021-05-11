Журналист Альчато: финал Лиги чемпионов перенесут из Стамбула в Порту

Финал Лиги чемпионов сезона-2020/21 с высокой долей вероятности состоится в Португалии.
По информации журналиста Алессандро Альчато, о переносе финала турнира из Стамбула в Порту будет объявлено в ближайшие 24 часа.
Ожидается, что финальная игра состоится на стадионе «Драгау».
- Сообщалось, что УЕФА хочет отдать Стамбулу право проведения финала-2022/23.
- По информации журналиста Николо Скиры, финал перенесут в Лондон или Лиссабон.
- За трофей поборются «Ман Сити» и «Челси».
Источник: твиттер Алессандро Альчато
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