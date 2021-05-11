Федун – об избиении Фетисова: «Надеемся, что виновные будут найдены»

Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал избиение директора департамента по связям с общественностью Антона Фетисова.

«Я знаю, что у него черепно-мозговая травма, возбуждено уголовное дело. Мы надеемся, что виновные будут найдены. Есть ли связь с профессиональной деятельностью – пока непонятно. Но такую версию мы тоже не исключаем», – сказал Федун.

Фетисов был доставлен в больницу 9 мая.

У него выявлены черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и ушибленная рана подбородка.

По факту произошедшего открыто уголовное дело.

В «Спартаке» не исключили, что избиение Фетисова связано с профессиональной деятельностью