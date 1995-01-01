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    Федун – об избиении Фетисова: «Надеемся, что виновные будут найдены»

    Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал избиение директора департамента по связям с общественностью Антона Фетисова.

    «Я знаю, что у него черепно-мозговая травма, возбуждено уголовное дело. Мы надеемся, что виновные будут найдены. Есть ли связь с профессиональной деятельностью – пока непонятно. Но такую версию мы тоже не исключаем», – сказал Федун.

    • Фетисов был доставлен в больницу 9 мая.
    • У него выявлены черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и ушибленная рана подбородка.
    • По факту произошедшего открыто уголовное дело.

    В «Спартаке» не исключили, что избиение Фетисова связано с профессиональной деятельностью

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    Источник: «Спорт РБК»

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