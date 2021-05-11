«Интер» попросил игроков отказаться от зарплаты на два месяца из-за финансовых проблем

«Интер» столкнулся с серьезными финансовыми проблемами на фоне пандемии коронавируса.
По информации Football Italia, президент миланского клуба Стивен Чжан провел встречу с футболистами «Интера», на которой попросил их отказаться от зарплаты на два месяца. Это поможет клубу в тяжелой финансовой ситуации.
Футболисты в ближайшее время обсудят финансовую положение с руководством клуба. Каждый игрок будет принимать решение об отказе от зарплаты самостоятельно.
- «Интер» досрочно выиграл чемпионат Италии.
- «Интер» стал чемпионом впервые за 11 лет.
- До этого чемпионат всегда выигрывал «Ювентус».
Источник: Football Italia