«Интер» попросил игроков отказаться от зарплаты на два месяца из-за финансовых проблем

«Интер» столкнулся с серьезными финансовыми проблемами на фоне пандемии коронавируса.

По информации Football Italia, президент миланского клуба Стивен Чжан провел встречу с футболистами «Интера», на которой попросил их отказаться от зарплаты на два месяца. Это поможет клубу в тяжелой финансовой ситуации.

Футболисты в ближайшее время обсудят финансовую положение с руководством клуба. Каждый игрок будет принимать решение об отказе от зарплаты самостоятельно.