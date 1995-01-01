«Интер» попросил игроков отказаться от зарплаты на два месяца из-за финансовых проблем

Футбол должен существовать как весь бизнес ,расходы не должны превышать доходы всё просто,,,ну нет почему взяли подняли трансферы до небес и зарплаты ,,,реальные зарплаты как минимум 5 раз должны быть меньше , и трансферы тоже игрок просто реально столько не приносит клубу сколько на него тратят,а по хорошему должен приносить больше чем тратят так клубу должно что на расходы оставаться на получки персоналу стадионы и прочее,,,да конечно есть несколько игроков в которые и себя окупают такие как Месси и Рон за счёт рекламы и прочего но это единицы,,
«Интер» столкнулся с серьезными финансовыми проблемами на фоне пандемии коронавируса.
По информации Football Italia, президент миланского клуба Стивен Чжан провел встречу с футболистами «Интера», на которой попросил их отказаться от зарплаты на два месяца. Это поможет клубу в тяжелой финансовой ситуации.
Футболисты в ближайшее время обсудят финансовую положение с руководством клуба. Каждый игрок будет принимать решение об отказе от зарплаты самостоятельно.
- «Интер» досрочно выиграл чемпионат Италии.
- «Интер» стал чемпионом впервые за 11 лет.
- До этого чемпионат всегда выигрывал «Ювентус».