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    Неймар – о вылете «ПСЖ» из Лиги чемпионов: «Мы сделали все, что в наших силах. Горжусь командой»

    Нападающий «ПСЖ» Неймар прокомментировал вылет своей команды из Лиги чемпионов по итогам противостояния с «Манчестер Сити».

    • Парижане проиграли оба матча: дома – 1:2, в гостях – 0:2.
    • Бразилец в этих играх провел на поле по 90 минут.
    • В финале ЛЧ «Сити» встретится с «Челси».

    «До сих пор тяжело писать об этом. Мне очень грустно от того, что мы проиграли, но я горжусь тем, как работала вся команда. Мы сделали все, что в наших силах.

    К сожалению, нашей лучшей игры было недостаточно, но мы вынесем из этого урок», – написал Неймар в своем инстаграме.

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    Источник: Инстаграм Неймара

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    06.05.2021 22:46
    Комментарии1
    ...
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      Рейтинг: +5144

      Cleaner 57 минут назад

      Чем Неймар гордится? Вылетом своей команды?

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