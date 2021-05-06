Неймар – о вылете «ПСЖ» из Лиги чемпионов: «Мы сделали все, что в наших силах. Горжусь командой»

Нападающий «ПСЖ» Неймар прокомментировал вылет своей команды из Лиги чемпионов по итогам противостояния с «Манчестер Сити».

Парижане проиграли оба матча: дома – 1:2, в гостях – 0:2.

Бразилец в этих играх провел на поле по 90 минут.

В финале ЛЧ «Сити» встретится с «Челси».

«До сих пор тяжело писать об этом. Мне очень грустно от того, что мы проиграли, но я горжусь тем, как работала вся команда. Мы сделали все, что в наших силах.

К сожалению, нашей лучшей игры было недостаточно, но мы вынесем из этого урок», – написал Неймар в своем инстаграме.