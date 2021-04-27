Суркис – о чемпионстве «Динамо»: «Вы бы видели эмоции игроков. Они будто выиграли Лигу чемпионов»

Президент украинского «Динамо» Игорь Суркис поделился эмоциями от первой за пять лет победы киевского клуба в УПЛ.

«Прежде всего, я чувствую удовлетворенность в том, что было принято правильное решение назначить Мирчу Луческу главным тренером киевского «Динамо». Вы знаете, какая обрушилась критика. Но в футболе есть только одно – результат. Результат есть – ты победитель.

Сегодня мы победители: команда выиграла золотые медали, мы чемпионы. Я же не фантазер и не космонавт, чтобы говорить, что я был уверен в том, что у такой серьезной команды как «Шахтер» мы выиграем чемпионат на сегодняшний день с отрывом в 13 очков

В раздевалке было весело как никогда. Я не помню такого чемпионства именно в раздевалке. Обычно, когда мы становились чемпионами, команда была более мастеровитой, не было столько молодежи. Вы бы видели их эмоции. Казалось, будто они выиграли Лигу чемпионов.

Насколько я знаю, Мистер дал один день выходного и сказал, что нам надо готовиться к следующим играм. Я ребятам пожелал, чтобы оставшиеся матчи чемпионата они провели достойно и в последних матчах не разочаровывали болельщиков», – сказал Суркис.