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    Суркис – о чемпионстве «Динамо»: «Вы бы видели эмоции игроков. Они будто выиграли Лигу чемпионов»

    Президент украинского «Динамо» Игорь Суркис поделился эмоциями от первой за пять лет победы киевского клуба в УПЛ.

    «Прежде всего, я чувствую удовлетворенность в том, что было принято правильное решение назначить Мирчу Луческу главным тренером киевского «Динамо». Вы знаете, какая обрушилась критика. Но в футболе есть только одно – результат. Результат есть – ты победитель.

    Сегодня мы победители: команда выиграла золотые медали, мы чемпионы. Я же не фантазер и не космонавт, чтобы говорить, что я был уверен в том, что у такой серьезной команды как «Шахтер» мы выиграем чемпионат на сегодняшний день с отрывом в 13 очков

    В раздевалке было весело как никогда. Я не помню такого чемпионства именно в раздевалке. Обычно, когда мы становились чемпионами, команда была более мастеровитой, не было столько молодежи. Вы бы видели их эмоции. Казалось, будто они выиграли Лигу чемпионов.

    Насколько я знаю, Мистер дал один день выходного и сказал, что нам надо готовиться к следующим играм. Я ребятам пожелал, чтобы оставшиеся матчи чемпионата они провели достойно и в последних матчах не разочаровывали болельщиков», – сказал Суркис.

    • В последний раз киевляне становились чемпионами Украины в сезоне-2015/16.
    • С тех пор чемпионом становился только «Шахтер».
    • «Динамо» завоевало 16-й титул чемпиона Украины. «Шахтер» выигрывал турнир 13 раз.

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    Источник: «Футбол 1, 2, 3»

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    Сегодня, 19:21
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2494

      Бухбух 1 час назад

      Суркис: "Игроки радовались так потому, что понимали, что ЛЧ им не выиграть никогда".

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