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  • Суркис – о чемпионстве «Динамо»: «Вы бы видели эмоции игроков. Они будто выиграли Лигу чемпионов»

Суркис – о чемпионстве «Динамо»: «Вы бы видели эмоции игроков. Они будто выиграли Лигу чемпионов»

27 апреля 2021, 19:21
6

Президент украинского «Динамо» Игорь Суркис поделился эмоциями от первой за пять лет победы киевского клуба в УПЛ.

«Прежде всего, я чувствую удовлетворенность в том, что было принято правильное решение назначить Мирчу Луческу главным тренером киевского «Динамо». Вы знаете, какая обрушилась критика. Но в футболе есть только одно – результат. Результат есть – ты победитель.

Сегодня мы победители: команда выиграла золотые медали, мы чемпионы. Я же не фантазер и не космонавт, чтобы говорить, что я был уверен в том, что у такой серьезной команды как «Шахтер» мы выиграем чемпионат на сегодняшний день с отрывом в 13 очков

В раздевалке было весело как никогда. Я не помню такого чемпионства именно в раздевалке. Обычно, когда мы становились чемпионами, команда была более мастеровитой, не было столько молодежи. Вы бы видели их эмоции. Казалось, будто они выиграли Лигу чемпионов.

Насколько я знаю, Мистер дал один день выходного и сказал, что нам надо готовиться к следующим играм. Я ребятам пожелал, чтобы оставшиеся матчи чемпионата они провели достойно и в последних матчах не разочаровывали болельщиков», – сказал Суркис.

  • В последний раз киевляне становились чемпионами Украины в сезоне-2015/16.
  • С тех пор чемпионом становился только «Шахтер».
  • «Динамо» завоевало 16-й титул чемпиона Украины. «Шахтер» выигрывал турнир 13 раз.

Источник: «Футбол 1, 2, 3»
Украина. Премьер-лига Динамо К
Комментарии (6)
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Бухбух
1619541070
Суркис: "Игроки радовались так потому, что понимали, что ЛЧ им не выиграть никогда".
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realchelcheb
1619549181
Молодцы, братья Динамовцы!!!
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кран
1619549492
Рад за Луческу!!! Поздравляю!
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zigbert
1619615775
Конечно Суркис шел риск, ставя ГТ Луческу. Но в результате все получилось на удивление счастливо.
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