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    Хачатурянц – о Карасеве на Евро и Пустовойтовой на Олимпиаде: «Это большой успех отечественной судейской школы»

    Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц отреагировал на приглашение Сергея Карасева и Анастасии Пустовойтовой работать на крупных международных турнирах грядущим летом.

    • Карасев, а также его помощники Игорь Демешко и Максим Гаврилин обслужат матчи Евро-2020.
    • Пустовойтова с ассистентом Екатериной Курочкиной получат назначения на игры женской Олимпиады.

    «Поздравляю Сергея Карасева, Анастасию Пустовойтову, Игоря Демешко, Максима Гаврилина и Екатерину Курочкину с попаданием на главные футбольные турниры лета. Это большой успех отечественной судейской школы.

    В конце прошлого года мы запустили масштабную реформу судейства, и я уверен, что в будущем наши арбитры будут не только назначаться на главные турниры, но и обслуживать их финальные матчи», – сказал Хачатурянц.

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    Источник: Официальный сайт РФС

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