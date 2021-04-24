Хачатурянц – о Карасеве на Евро и Пустовойтовой на Олимпиаде: «Это большой успех отечественной судейской школы»

Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц отреагировал на приглашение Сергея Карасева и Анастасии Пустовойтовой работать на крупных международных турнирах грядущим летом.

Карасев, а также его помощники Игорь Демешко и Максим Гаврилин обслужат матчи Евро-2020.

и обслужат матчи Евро-2020. Пустовойтова с ассистентом Екатериной Курочкиной получат назначения на игры женской Олимпиады.

«Поздравляю Сергея Карасева, Анастасию Пустовойтову, Игоря Демешко, Максима Гаврилина и Екатерину Курочкину с попаданием на главные футбольные турниры лета. Это большой успех отечественной судейской школы.

В конце прошлого года мы запустили масштабную реформу судейства, и я уверен, что в будущем наши арбитры будут не только назначаться на главные турниры, но и обслуживать их финальные матчи», – сказал Хачатурянц.