Хачатурянц: «После сезона возможны дальнейшие исключения судей»

Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц допускает дальнейшие отстранения арбитров РПЛ. На этой неделе пожизненно выведен из списка рекомендованных рефери нижегородец Михаил Вилков.

– Сейчас из-за травмы не может судить Алексей Матюнин. Из-за нарушения дисциплинарного регламента УЕФА отстранен до середины июня Сергей Лапочкин. Несколько туров не будет работать Кирилл Левников. Хватит судей?

– Пока да. Но мы идем на пределе своих возможностей. Понимаете, мы готовы пойти на такие шаги, несмотря на дефицит арбитров. Это принципиальная позиция. Надеюсь, в июне трое судей получат лицензии ВАР и смогут судить игры чемпионата России. Тогда мы справимся с дефицитом. Также хочу сказать, что по окончании сезона возможны дальнейшие изменения, касающиеся судейского корпуса.

– Вы имеете в виду исключение из списка еще каких-то арбитров помимо Вилкова?

– Да.

– Много?

– Не готов говорить сейчас о количестве. Решение примем по итогам анализа всего сезона.

Решение Хачатурянца пожизненно отстранить Вилкова поддержало несколько клубов РПЛ.

41-летний судья провел 175 матчей в РПЛ.

Вилков был арбитром ФИФА до 2019 года.

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