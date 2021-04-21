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  • Хачатурянц: «После сезона возможны дальнейшие исключения судей»

Хачатурянц: «После сезона возможны дальнейшие исключения судей»

21 апреля 2021, 11:18
5

Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц допускает дальнейшие отстранения арбитров РПЛ. На этой неделе пожизненно выведен из списка рекомендованных рефери нижегородец Михаил Вилков.

– Сейчас из-за травмы не может судить Алексей Матюнин. Из-за нарушения дисциплинарного регламента УЕФА отстранен до середины июня Сергей Лапочкин. Несколько туров не будет работать Кирилл Левников. Хватит судей?

– Пока да. Но мы идем на пределе своих возможностей. Понимаете, мы готовы пойти на такие шаги, несмотря на дефицит арбитров. Это принципиальная позиция. Надеюсь, в июне трое судей получат лицензии ВАР и смогут судить игры чемпионата России. Тогда мы справимся с дефицитом. Также хочу сказать, что по окончании сезона возможны дальнейшие изменения, касающиеся судейского корпуса.

– Вы имеете в виду исключение из списка еще каких-то арбитров помимо Вилкова?

– Да.

– Много?

– Не готов говорить сейчас о количестве. Решение примем по итогам анализа всего сезона.

  • Решение Хачатурянца пожизненно отстранить Вилкова поддержало несколько клубов РПЛ.
  • 41-летний судья провел 175 матчей в РПЛ.
  • Вилков был арбитром ФИФА до 2019 года.

Хачатурянц: «У РФС нет доказательств предвзятого судейства Вилкова, иначе им бы занимались правоохранительные органы»

Карпин: «Выражаю поддержку Хачатурянцу. Меры, которые он принял, всколыхнули это болото»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига
Комментарии (5)
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JTherry
1618996491
Казарцев и Иванов - занять низкий старт на вылет!)
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gunstilzit
1619007362
Набирает своих,ручных судей?
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vladimir-7
1619009505
Чистку в судейском корпусе надо было проводить раньше, где-то после первого круга РПЛ и результат этого чемпионата был бы объективным. А если рассматривать глубже, то год-два тому назад, когда все команды выражали недовольство работой судей, надо было проводить чистку.
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житель СПб
1619025814
Хорошее объявление. Будем ждать.
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