Болельщики «Ливерпуля» освистали Клоппа перед матчем с «Лидсом» из-за вступления клуба в Суперлигу

Болельщики «Ливерпуля» негативно встретили главного тренера команды Юргена Клоппа перед матчем 32-го тура АПЛ с «Лидсом» (1:1).

53-летний тренер прибыл на стадион «Элланд Роуд» и попал под неодобрительный гул фанатов клуба. Таким образом болельщики «Ливерпуля» выразили отношение к вступлению команды в Суперлигу.

В 2019 году Клопп выступал против создания Суперлиги. Его мнение не изменилось.

Старт Суперлиги запланирован на август 2021 года.

Основателями турнира стали 12 клубов из Англии, Испании и Италии.

Boos and chants of ‘scum’ as the #LFC team coach arrives at Elland Road pic.twitter.com/3O4txDdCVy — James Pearce (@JamesPearceLFC) April 19, 2021

Первый матч АПЛ после объявления о Суперлиге. Фанаты «Ливерпуля» пели о деньгах и жгли клубные футболки, а над полем летал баннер