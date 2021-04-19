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    Болельщики «Ливерпуля» освистали Клоппа перед матчем с «Лидсом» из-за вступления клуба в Суперлигу

    Болельщики «Ливерпуля» негативно встретили главного тренера команды Юргена Клоппа перед матчем 32-го тура АПЛ с «Лидсом» (1:1).

    53-летний тренер прибыл на стадион «Элланд Роуд» и попал под неодобрительный гул фанатов клуба. Таким образом болельщики «Ливерпуля» выразили отношение к вступлению команды в Суперлигу.

    • В 2019 году Клопп выступал против создания Суперлиги. Его мнение не изменилось.
    • Старт Суперлиги запланирован на август 2021 года.
    • Основателями турнира стали 12 клубов из Англии, Испании и Италии.

    Первый матч АПЛ после объявления о Суперлиге. Фанаты «Ливерпуля» пели о деньгах и жгли клубные футболки, а над полем летал баннер

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    Источник: твиттер Джеймса Пирса

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