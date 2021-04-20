Болельщики «Ливерпуля» освистали Клоппа перед матчем с «Лидсом» из-за вступления клуба в Суперлигу

Болельщики «Ливерпуля» негативно встретили главного тренера команды Юргена Клоппа перед матчем 32-го тура АПЛ с «Лидсом» (1:1).
53-летний тренер прибыл на стадион «Элланд Роуд» и попал под неодобрительный гул фанатов клуба. Таким образом болельщики «Ливерпуля» выразили отношение к вступлению команды в Суперлигу.
- В 2019 году Клопп выступал против создания Суперлиги. Его мнение не изменилось.
- Старт Суперлиги запланирован на август 2021 года.
- Основателями турнира стали 12 клубов из Англии, Испании и Италии.
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Первый матч АПЛ после объявления о Суперлиге. Фанаты «Ливерпуля» пели о деньгах и жгли клубные футболки, а над полем летал баннер
Источник: твиттер Джеймса Пирса