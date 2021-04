Болельщики «Ливерпуля» освистали Клоппа перед матчем с «Лидсом» из-за вступления клуба в Суперлигу

Болельщики «Ливерпуля» негативно встретили главного тренера команды Юргена Клоппа перед матчем 32-го тура АПЛ с «Лидсом» (1:1).

53-летний тренер прибыл на стадион «Элланд Роуд» и попал под неодобрительный гул фанатов клуба. Таким образом болельщики «Ливерпуля» выразили отношение к вступлению команды в Суперлигу.

Boos and chants of ‘scum’ as the #LFC team coach arrives at Elland Road pic.twitter.com/3O4txDdCVy