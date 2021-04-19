Клопп – о Суперлиге: «Мое мнение не изменилось»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о своем отношении к созданию Суперлиги Европы.
«Мое отношение и мнение не изменилось. Я впервые услышал об этом вчера, когда готовился к сложной игре. Мы получили кое-какую информацию, но немного. В основном – из газет.
Это сложный вопрос. Я понимаю недовольство людей, но не могу сказать больше, потому что мы с игроками не участвуем в этом процессе. Ни я, ни футболисты ничего об этом не знали. Нужно подождать. Посмотрим, как будет развиваться ситуация», – сказал Клопп.
- В 2019 году Клопп выступал против создания Суперлиги.
- В ночь на понедельник «Ливерпуль» официально стал одним из клубов-основателей нового турнира.
- Теперь мерсисайдской команде и другим участникам Суперлиги грозит исключение из соревнований под эгидой УЕФА.
Источник: BBC