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    Клопп – о Суперлиге: «Мое мнение не изменилось»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о своем отношении к созданию Суперлиги Европы.

    «Мое отношение и мнение не изменилось. Я впервые услышал об этом вчера, когда готовился к сложной игре. Мы получили кое-какую информацию, но немного. В основном – из газет.

    Это сложный вопрос. Я понимаю недовольство людей, но не могу сказать больше, потому что мы с игроками не участвуем в этом процессе. Ни я, ни футболисты ничего об этом не знали. Нужно подождать. Посмотрим, как будет развиваться ситуация», – сказал Клопп.

    • В 2019 году Клопп выступал против создания Суперлиги.
    • В ночь на понедельник «Ливерпуль» официально стал одним из клубов-основателей нового турнира.
    • Теперь мерсисайдской команде и другим участникам Суперлиги грозит исключение из соревнований под эгидой УЕФА.

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    Источник: BBC

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