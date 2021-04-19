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  • Журналист Романо: Чеферин настаивает на исключении участников Суперлиги из 1/2 финала ЛЧ и ЛЕ

Журналист Романо: Чеферин настаивает на исключении участников Суперлиги из 1/2 финала ЛЧ и ЛЕ

19 апреля 2021, 21:18
33

В ближайшие дни УЕФА примет решение о проведении полуфиналов Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Будет обсуждаться возможное отстранение участников Суперлиги от участия в 1/2 финала еврокубков текущего сезона.

Исключение грозит «Реалу», «Челси», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Арсеналу».

По информации журналиста Фабрицио Романо, президент УЕФА Александер Чеферин настаивает на дисквалификации вышеуказанных клубов, однако многое будет зависеть от мнения юристов, которые должны доказать законность такого решения.

Источник: Твиттер Фабрицио Романо
Лига чемпионов Лига Европы Манчестер Сити Челси Реал Манчестер Юнайтед
Комментарии (33)
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Maxi_7
1618857138
Все, у чувака истерика началась...
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Viper for CSKA
1618857375
Хах, любопытно. Так вот почему Бавария, Боруссия и Порту синхронно отказались от Суперлиги. На "перестройку" полуфиналов рассчитывают. Это конечно будет огонь. Особенно если ПСЖ в итоге не выиграет ЛЧ, а то и в финал не пройдет. Шуму будет уйма. А вообще я б глянул ещё один реванш ПСЖ и Баварии, но уже в полностью оптимальных составах. С Левой, Верратти и тд.
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BRO_football
1618857796
Что за бред? Получается, что ПСЖ уже победитель Лиги чемпионов в этом сезоне? Можно поздравлять? У Чеферина совсем так крыша поехала?
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САДЫЧОК
1618858400
Не будет НИКАКОЙ Суперлиги.Как только УЕФА и ФИФА запретит игрокам из неё играть на Чемпионате Мира и Европы...все сильные игроки покинут эти клубы!
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anjaneri
1618858424
Чеферин чефиря лишка хапнул... От таковой супер-лиги , футбол станет интересней и лучше..., у комманад будут работать в игре оба состава, что скажется положительно на качестве игры комманады, вцелом.
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DeStar
1618858442
да не, бред
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Fusballer
1618858469
А у Зенита в таком случае будет шанс в полуфинал попасть?
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Maxi_7
1618859757
Помню в телевизоре gta 5 был мультик и там был супергерой - "Impotent rage" - "бессильная ярость" на нашем...))
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Ганнибал Лектор
1618891465
Футболистов жаль, их даже не спросили
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Добрый Бобер
1618900453
Ух, жара!
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