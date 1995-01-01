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    Журналист Романо: Чеферин настаивает на исключении участников Суперлиги из 1/2 финала ЛЧ и ЛЕ

    В ближайшие дни УЕФА примет решение о проведении полуфиналов Лиги чемпионов и Лиги Европы.

    Будет обсуждаться возможное отстранение участников Суперлиги от участия в 1/2 финала еврокубков текущего сезона.

    Исключение грозит «Реалу», «Челси», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Арсеналу».

    По информации журналиста Фабрицио Романо, президент УЕФА Александер Чеферин настаивает на дисквалификации вышеуказанных клубов, однако многое будет зависеть от мнения юристов, которые должны доказать законность такого решения.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Твиттер Фабрицио Романо

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    Сегодня, 21:18
    Комментарии17
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      Рейтинг: +1024

      Maxi_7 1 час назад

      Помню в телевизоре gta 5 был мультик и там был супергерой - "Impotent rage" - "бессильная ярость" на нашем...))

      0
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      Рейтинг: +3216

      Fusballer 1 час назад

      А у Зенита в таком случае будет шанс в полуфинал попасть?

      2
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      Рейтинг: +10696

      DeStar 1 час назад

      да не, бред

      1
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      Рейтинг: +1347

      anjaneri 1 час назад

      Чеферин чефиря лишка хапнул... От таковой супер-лиги , футбол станет интересней и лучше..., у комманад будут работать в игре оба состава, что скажется положительно на качестве игры комманады, вцелом.

      -1
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      Рейтинг: +6617

      САДЫЧОК 1 час назад

      Не будет НИКАКОЙ Суперлиги.Как только УЕФА и ФИФА запретит игрокам из неё играть на Чемпионате Мира и Европы...все сильные игроки покинут эти клубы!

      0
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      Рейтинг: +743

      Andrew01 > САДЫЧОК 1 час назад

      Если там будут платить в разы больше чем сейчас, все покинут УЕФА и ФИФА, футболисты тянутся за деньгами, а супер лига эта золотая жила, маркетинг и бизнес, все продумано до мелочей, поэтому все "руководители" футбола и бесятся, что деньги мимо них проходят.

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      Рейтинг: +666

      АКМ-74У > САДЫЧОК 1 час назад

      К тому же прорабатывается идея исключить эти клубы из национальных чемпионатов. Вот точно будут жопа для них.

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      Рейтинг: +6617

      САДЫЧОК > Andrew01 1 час назад

      Немцы всё просчитывают и поняли, что это Фуфло !

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      Рейтинг: +743

      Andrew01 > САДЫЧОК 54 минуты назад

      Немцы хитрожопые ждут решения, если все хорошо, тогда войдут в состав супер лиги, а сейчас "лучше синица в руках или журавль в небе"

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      Рейтинг: +9496

      BRO_football 2 часа назад

      Что за бред? Получается, что ПСЖ уже победитель Лиги чемпионов в этом сезоне? Можно поздравлять? У Чеферина совсем так крыша поехала?

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      Рейтинг: +324

      mama1991 2 часа назад

      футбол перестает быть футболом... игра становится искусственной, игры сборных уже смотреть не интересно, клубы начинают мутить свою х у й н ю, вар-калека... пустые трибуны... печаль....

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      Рейтинг: +3216

      Fusballer > mama1991 1 час назад

      Точно. Последний чемпионат мира разочаровал совсем. В том числе и составами сборных. Чем ближе к финалу, тем чернее. В клубах то же самое.

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      Рейтинг: +5829

      Viper for CSKA 2 часа назад

      Хах, любопытно. Так вот почему Бавария, Боруссия и Порту синхронно отказались от Суперлиги. На "перестройку" полуфиналов рассчитывают. Это конечно будет огонь. Особенно если ПСЖ в итоге не выиграет ЛЧ, а то и в финал не пройдет. Шуму будет уйма. А вообще я б глянул ещё один реванш ПСЖ и Баварии, но уже в полностью оптимальных составах. С Левой, Верратти и тд.

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      Рейтинг: +743

      Andrew01 > Viper for CSKA 1 час назад

      Бавария в пролете, ПСЖ останется.

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      Рейтинг: +1024

      Maxi_7 2 часа назад

      Все, у чувака истерика началась...

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      Рейтинг: +4839

      Cleaner 2 часа назад

      Мятежников - на плаху!!!

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