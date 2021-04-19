Журналист Романо: Чеферин настаивает на исключении участников Суперлиги из 1/2 финала ЛЧ и ЛЕ

В ближайшие дни УЕФА примет решение о проведении полуфиналов Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Будет обсуждаться возможное отстранение участников Суперлиги от участия в 1/2 финала еврокубков текущего сезона.

Исключение грозит «Реалу», «Челси», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Арсеналу».

По информации журналиста Фабрицио Романо, президент УЕФА Александер Чеферин настаивает на дисквалификации вышеуказанных клубов, однако многое будет зависеть от мнения юристов, которые должны доказать законность такого решения.