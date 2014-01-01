Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: что вы знаете об игроках сборной России?
    Тест: что вы знаете об игроках сборной России?
    2 Кто дороже: футболист РФПЛ или Серии А?
    Кто дороже: футболист РФПЛ или Серии А?
    3 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Динамо»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Динамо»?

    Автобус «Реала» забросали камнями перед матчем с «Ливерпулем»

    Неизвестные атаковали автобус мадридского «Реала» в преддверии ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля». Его забросали камнями, из-за чего повреждено одно из боковых окон.

    Футболисты и персонал команды находились в автобусе, никто не пострадал.

    • «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию встречи на «Энфилде».
    • «Реал» в 1-м матче победил со счетом 3:1.
    • «Ливерпуль» не побеждает «Реал» в 4 матчах подряд.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: BBC

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 22:03
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: -1893

      Вот оно чё Михалыч 11 минут назад

      По ходу градус крепчает...Надо в автобусы с футболистами пуленепробиваемые стекла ставить.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    84512
    #3
    Рубик Докоян
    77179
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru