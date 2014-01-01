Автобус «Реала» забросали камнями перед матчем с «Ливерпулем»

Неизвестные атаковали автобус мадридского «Реала» в преддверии ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля». Его забросали камнями, из-за чего повреждено одно из боковых окон.

Футболисты и персонал команды находились в автобусе, никто не пострадал.