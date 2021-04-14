Автобус «Реала» забросали камнями перед матчем с «Ливерпулем»

Неизвестные атаковали автобус мадридского «Реала» в преддверии ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля». Его забросали камнями, из-за чего повреждено одно из боковых окон.

Футболисты и персонал команды находились в автобусе, никто не пострадал.

«Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию встречи на «Энфилде».

«Реал» в 1-м матче победил со счетом 3:1.

«Ливерпуль» не побеждает «Реал» в 4 матчах подряд.