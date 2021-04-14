УЕФА может изменить правило выездного гола в плей-офф еврокубков. Оно не будет действовать в дополнительное время

В УЕФА рассматривают вопрос модификации правила выездного гола в плей-офф еврокубков. Функционеры допускают, что вскоре оно перестанет распространяться на дополнительное время.
Смысл изменения таков: если команды добираются до дополнительного время во втором матче, то выездная команда не будет иметь преимущества выездного гола, если его (их) забьет.
- Вероятно введение изменения уже со следующего еврокубкового сезона.
- Ведущие клубы, как сообщается, поддержали готовящееся нововведение.
- Вопрос отказа от правила выездного гола УЕФА не рассматривается.
Источник: The Sun