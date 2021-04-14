Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • УЕФА может изменить правило выездного гола в плей-офф еврокубков. Оно не будет действовать в дополнительное время

УЕФА может изменить правило выездного гола в плей-офф еврокубков. Оно не будет действовать в дополнительное время

14 апреля 2021, 19:08
7

В УЕФА рассматривают вопрос модификации правила выездного гола в плей-офф еврокубков. Функционеры допускают, что вскоре оно перестанет распространяться на дополнительное время.

Смысл изменения таков: если команды добираются до дополнительного время во втором матче, то выездная команда не будет иметь преимущества выездного гола, если его (их) забьет.

  • Вероятно введение изменения уже со следующего еврокубкового сезона.
  • Ведущие клубы, как сообщается, поддержали готовящееся нововведение.
  • Вопрос отказа от правила выездного гола УЕФА не рассматривается.

Источник: The Sun
Лига чемпионов Лига Европы
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Юрэс
1618417112
ННННАКОНЕЦ - ТО !!!!!!!!! ПРАВИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ
Ответить
mutabor0992
1618419235
Давно пора!
Ответить
фанат джигурды
1618424985
Неужели наконец-то здравое предложение? Давно пора!!!!!
Ответить
Spirit_78
1618431955
Это будет очень даже справедливо.
Ответить
Plyash
1618437302
Что УЕФА,что ФИФА - самые консервативные организации.Это,что бы не обидеть,а на самом деле самые тупые.Давайте вспомним правила замены игроков в волейболе,баскетболе,хоккее ну и т.д.А футбол три замены - ну хоть ты усрись.А разреши,скажем пять замен,вратарь отдельно,на сколько футбол стал бы интересней,динамичней,не предсказуемей.
Ответить
Deleted user
1618536294
­­­В­­­ы­­л­о­­­ж­­и­­­л­­­а­ ­ф­о­т­­­о­ ­с­­­в­­о­е­­­й­­ ­­­ю­н­о­­­й­­­ ­­в­­­л­­­а­­ж­­­н­­­о­­й­ ­п­­­и­з­­д­­­е­­­н­­к­и­,­­ ­­­з­­а­ц­­е­­­н­­и­те ­­­-­­­ ­W­­­W­­W­­­.­­­R­­U­1­­7­­­.­­­C­L­U­B
Ответить
хав_бек
1618573377
При игре без зрителей вообще преимущество гола на чужом поле надо было убрать)
Ответить
Главные новости
Ду Кейрос может сменить «Зенит» на Лигу чемпионов
21:01
Лидер «Краснодара» выбыл до 2027 года
20:45
«Жаль наш футбол, жаль нас всех»: реакция на странную победу «Зенита» в Воронеже
20:42
6
Раскрыта точная сумма трансфера Аззи из «Динамо Мх» в ЦСКА
20:02
1
«Зенит» не может – судья поможет!»: Андронов – о поражении «Факела»
19:47
19
РПЛ. «Краснодар» благодаря Жубалу победил «Ростов» (1:0) и идет без потерь
19:30
47
Губернатор высказался о скандальном поражении «Факела» от «Зенита»
19:01
21
Рабинер прокомментировал скандальную победу «Зенита» над «Факелом»
18:41
12
Реакция Федотова на удаление Дивеева в Воронеже
18:35
8
Семак обвинил судью в удалении Дивеева
18:25
15
Все новости
Все новости
В «Сабахе» прокомментировали результаты жеребьeвки общего этапа ЛЧ
14:06
1
Президент «Галатасарая» оценил готовность Батракова к матчам с «Барселоной» и «ПСЖ»
Вчера, 13:40
4
Вратарь команды РПЛ заявил, что его клуб опередил бы «Реал» в Лиге чемпионов
Вчера, 12:59
7
Реакция Губерниева на противостояние Сафонова и Батракова в Лиге чемпионов
27 августа
ВидеоРПЛ – Батракову: «Будет ли реванш с «Барселоной»?»
27 августа
Батраков двумя словами описал итоги жеребьевки Лиги чемпионов
27 августа
5
Итоги жеребьевки общего этапа Лиги чемпионов-2026/27
27 августа
6
«ПСЖ» Сафонова сыграет в ЛЧ с «Галатасараем» Батракова
27 августа
«Я дерьмовый тренер»: Фонсека из «Лиона» – после вылета из ЛЧ
27 августа
4
Игроки «Фенербахче» избили тренера «Лиона» после матча ЛЧ
27 августа
5
Пятеро россиян сыграют на общем этапе Лиги чемпионов
27 августа
1
В общем этапе ЛЧ сыграют четыре клуба-дебютанта
27 августа
1
Все 36 участников общего этапа Лиги чемпионов
27 августа
1
Николич вывел свою команду в общий этап Лиги чемпионов
27 августа
2
Определились 32 из 36 участников общего этапа Лиги чемпионов-2026/27
26 августа
ЛАСК впервые пробился в общий этап ЛЧ, отыгравшись после 0:3 в первом матче
26 августа
«Буде-Глимт» Хайкина вышел в общий этап ЛЧ во второй раз подряд
25 августа
Азербайджанский «Сабах» с тремя российскими футболистами впервые в истории вышел в общий этап ЛЧ
25 августа
10
Кроос сказал, кто должен получить «Золотой мяч» в 2026 году
25 августа
2
«Шахтер» выбрал стадион для домашних матчей Лиги чемпионов
21 августа
3
2 российских игрока заявлены на раунд плей-офф еврокубков
18 августа
Вратарь «Родины»: «Наш потенциал – Лига чемпионов»
16 августа
2
«Шахтер» намерен проводить домашние матчи на «Стэмфорд Бридж»
15 августа
3
Российский игрок подпишет контракт с участником ЛЧ
13 августа
Платини назвал Сафонова «решетом»
12 августа
10
«Црвена Звезда» объявила об отставке Станковича
12 августа
Реакция Мостового на увольнение Станковича из «Црвены Звезды»
12 августа
Клуб с российским вратарем попал в общий этап Лиги Европы
12 августа
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+