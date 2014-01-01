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    УЕФА может изменить правило выездного гола в плей-офф еврокубков. Оно не будет действовать в дополнительное время

    В УЕФА рассматривают вопрос модификации правила выездного гола в плей-офф еврокубков. Функционеры допускают, что вскоре оно перестанет распространяться на дополнительное время.

    Смысл изменения таков: если команды добираются до дополнительного время во втором матче, то выездная команда не будет иметь преимущества выездного гола, если его (их) забьет.

    • Вероятно введение изменения уже со следующего еврокубкового сезона.
    • Ведущие клубы, как сообщается, поддержали готовящееся нововведение.
    • Вопрос отказа от правила выездного гола УЕФА не рассматривается.

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    Источник: The Sun

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3559

      mutabor0992 2 минуты назад

      Давно пора!

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      Рейтинг: +735

      Юрэс 38 минут назад

      ННННАКОНЕЦ - ТО !!!!!!!!! ПРАВИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ

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