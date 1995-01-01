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    Каземиро, Васкес и Бензема – в старте «Реала». Салах, Кейта и Жота выйдут у «Ливерпуля»

    Стали известны стартовые составы «Реала» и «Ливерпуля» на первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов.

    «Реал»: Куртуа, Менди, Милитао, Начо, Васкес, Каземиро, Кроос, Модрич, Асенсио, Бензема, Винисиус.

    «Ливерпуль»: Алиссон, Робертсон, Филлипс, Кабак, Александер-Арнольд, Фабиньо, Кейта, Вейналдум, Мане, Жота, Салах.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: сайт УЕФА

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +11668

      Skull_Boy 1 час назад

      Смотришь на состав Реала и охреневаешь, что это за дерьмо, где один лось краше другого за исключением Каземиро и Бензема, которым наверно единственные не насрать на клуб, 1-1

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      Рейтинг: +27484

      oyabun > Skull_Boy 43 минуты назад

      Ну Модрича навряд ли можно назвать дерьмом.))

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