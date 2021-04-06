Каземиро, Васкес и Бензема – в старте «Реала». Салах, Кейта и Жота выйдут у «Ливерпуля»

Стали известны стартовые составы «Реала» и «Ливерпуля» на первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов.
«Реал»: Куртуа, Менди, Милитао, Начо, Васкес, Каземиро, Кроос, Модрич, Асенсио, Бензема, Винисиус.
«Ливерпуль»: Алиссон, Робертсон, Филлипс, Кабак, Александер-Арнольд, Фабиньо, Кейта, Вейналдум, Мане, Жота, Салах.
- Начало матча – в 22:00 мск. «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию игры.
- «Реал» в 1/8 финала выбил «Аталанту» (1:0, 3:1).
- «Ливерпуль» прошел «Лейпциг», победив в двух матчах (2:0, 2:0).
Источник: сайт УЕФА