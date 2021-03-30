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  • RMC Sport: защитник «РБ Лейпциг» Конате частично прошел медосмотр для «Ливерпуля»

RMC Sport: защитник «РБ Лейпциг» Конате частично прошел медосмотр для «Ливерпуля»

30 марта 2021, 18:31

Центральный защитник «РБ Лейпциг» Ибраима Конате близок к переходу в «Ливерпуль».

Ранее сообщалось, что английский клуб готов выкупить футболиста за 40 миллионов евро.

По информации RMC Sport, 21-летний француз уже начал проходить медицинское обследование для оформления трансфера. Он сдал несколько тестов, находясь в расположении молодежной сборной.

Источник: RMC Sport
Германия. Бундеслига Англия. Премьер-лига РБ Лейпциг Ливерпуль Конате Ибраима
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