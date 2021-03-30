RMC Sport: защитник «РБ Лейпциг» Конате частично прошел медосмотр для «Ливерпуля»

Центральный защитник «РБ Лейпциг» Ибраима Конате близок к переходу в «Ливерпуль».
Ранее сообщалось, что английский клуб готов выкупить футболиста за 40 миллионов евро.
По информации RMC Sport, 21-летний француз уже начал проходить медицинское обследование для оформления трансфера. Он сдал несколько тестов, находясь в расположении молодежной сборной.
- В текущем сезоне Конате провел за «РБ Лейпциг» 15 матчей и забил один гол.
- На игрока также претендуют «Барселона», «Реал», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Челси» и «Арсенал».
Источник: RMC Sport