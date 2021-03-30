Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: вы помните Евро-2016?
    Тест: вы помните Евро-2016?
    2 Тест: можете ли вы стать вратарем сборной?
    Тест: можете ли вы стать вратарем сборной?
    3 Лучший трансфер зимы-2017. Рейтинг «Бомбардира»
    Лучший трансфер зимы-2017. Рейтинг «Бомбардира»

    Дивеев – о Марио Фернандесе: «Будет биться, пока не умрет. Русский мужик»

    Центральный защитник ЦСКА Игорь Дивеев ответил на вопросы о своем партнере по команде Марио Фернандесе.

    – В ЦСКА есть еще более железный человек, чем ты – это Марио. Как он до сих пор жив и играет?

    – Марио – настоящий боец. Никогда не скажет, что ему больно. Ударили его, спрашиваешь «Как ты?» – «Все отлично, все хорошо». Будет биться, пока не умрет. Русский мужик.

    – Характер похож на русский?

    ⁃ Мне кажется, он русский. Какой бразилец? Только не говорит по-русски, конечно, но понимает. Бразильцы, испанцы, они такие – чуть наступил и все. А Марио не такой.

    – Слабый русский Марио – проблема для тебя?

    – Нет. Он же понимает все по-русски. Если в мою сторону забегает игрок, кричит: «Сзади!» Я это понимаю. А он понимает все, что говорю ему я.

    – Не выучить русский за девять лет – как минимум странно, нет?

    – У каждого своя позиция. Может, Марио язык просто не нужен. Может, он английский изучает. Не знаю.

    Дивеев: «Рамос и ван Дейк – эталон защитника для меня»

    Дивеев: «Мне Березуцкий сказал: «Знаешь, сколько я нос ломал? Шесть раз. Ты мужик или кто?»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:28
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1174

      омск55 54 минуты назад

      Для меня странно человек не знает русский и упорно не хочет его учит , а зачем он нужен?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +16540

      vladimir-7 > омск55 44 минуты назад

      Марио в футбол приехал играет, а не сказки рассказывать,
      понимать всё понимает и этого достаточно футболисту.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    84016
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru