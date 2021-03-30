Дивеев – о Марио Фернандесе: «Будет биться, пока не умрет. Русский мужик»

Центральный защитник ЦСКА Игорь Дивеев ответил на вопросы о своем партнере по команде Марио Фернандесе.

– В ЦСКА есть еще более железный человек, чем ты – это Марио. Как он до сих пор жив и играет?

– Марио – настоящий боец. Никогда не скажет, что ему больно. Ударили его, спрашиваешь «Как ты?» – «Все отлично, все хорошо». Будет биться, пока не умрет. Русский мужик.

– Характер похож на русский?

⁃ Мне кажется, он русский. Какой бразилец? Только не говорит по-русски, конечно, но понимает. Бразильцы, испанцы, они такие – чуть наступил и все. А Марио не такой.

– Слабый русский Марио – проблема для тебя?

– Нет. Он же понимает все по-русски. Если в мою сторону забегает игрок, кричит: «Сзади!» Я это понимаю. А он понимает все, что говорю ему я.

– Не выучить русский за девять лет – как минимум странно, нет?

– У каждого своя позиция. Может, Марио язык просто не нужен. Может, он английский изучает. Не знаю.

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