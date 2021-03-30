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  • Дивеев – о Марио Фернандесе: «Будет биться, пока не умрет. Русский мужик»

Дивеев – о Марио Фернандесе: «Будет биться, пока не умрет. Русский мужик»

30 марта 2021, 17:28
7

Центральный защитник ЦСКА Игорь Дивеев ответил на вопросы о своем партнере по команде Марио Фернандесе.

– В ЦСКА есть еще более железный человек, чем ты – это Марио. Как он до сих пор жив и играет?

– Марио – настоящий боец. Никогда не скажет, что ему больно. Ударили его, спрашиваешь «Как ты?» – «Все отлично, все хорошо». Будет биться, пока не умрет. Русский мужик.

– Характер похож на русский?

⁃ Мне кажется, он русский. Какой бразилец? Только не говорит по-русски, конечно, но понимает. Бразильцы, испанцы, они такие – чуть наступил и все. А Марио не такой.

– Слабый русский Марио – проблема для тебя?

– Нет. Он же понимает все по-русски. Если в мою сторону забегает игрок, кричит: «Сзади!» Я это понимаю. А он понимает все, что говорю ему я.

– Не выучить русский за девять лет – как минимум странно, нет?

– У каждого своя позиция. Может, Марио язык просто не нужен. Может, он английский изучает. Не знаю.

Дивеев: «Рамос и ван Дейк – эталон защитника для меня»

Дивеев: «Мне Березуцкий сказал: «Знаешь, сколько я нос ломал? Шесть раз. Ты мужик или кто?»

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига ЦСКА Фернандес Марио Дивеев Игорь
Комментарии (7)
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омск55
1617115979
Для меня странно человек не знает русский и упорно не хочет его учит , а зачем он нужен?
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Рубинище
1617121340
Марио супеский -ну не говорит и что? вот писец привязались к человеку. У нас и так полно кто лишнего метёт.
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вальтер79
1617122164
ну как по мне человек играющий в сборной должен знать язык игроков этой сборной
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vladislavoh2jovc
1617122502
СEKС Знакoмcтвa в твоем городе! Одинокие и Замужниe очень хoтят ceкca, здесь дают в попу и берут в рот, можешь убедиться сам----- http://srt.vg/trax
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zigbert
1617181666
Бойцовских качеств ему не занимать. Молодец.
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