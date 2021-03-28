Игроки сборной Хорватии устроили Модричу овацию после просмотра ролика с его матчами за команду

Футболистам сборной Хорватии показали видеоролик, где собраны лучшие моменты международной карьеры полузащитника команды Луки Модрича. Накануне он вышел на чистое первое место по матчам за сборную (135).

«Модрич показывает самые глубокие эмоции, когда его партнеры по команде аплодируют ему стоя после просмотра ролика его удивительной международной карьеры. Чистая страсть», – написала пресс-служба хорватов.

Модрич выступает за сборную с марта 2006 года.

Срна играл за хорватов с 2002 по 2016 год.

Модрич доходил со сборной до финала ЧМ-2018 и в том же году взял «Золотой мяч».