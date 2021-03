Игроки сборной Хорватии устроили Модричу овацию после просмотра ролика с его матчами за команду

Футболистам сборной Хорватии показали видеоролик, где собраны лучшие моменты международной карьеры полузащитника команды Луки Модрича. Накануне он вышел на чистое первое место по матчам за сборную (135).

«Модрич показывает самые глубокие эмоции, когда его партнеры по команде аплодируют ему стоя после просмотра ролика его удивительной международной карьеры. Чистая страсть», – написала пресс-служба хорватов.

You're going to love this video: freshly crowned as Croatian most capped player, @lukamodric10 shows his deepest emotions, with his teammates giving him standing ovation after watching the highlight reel of Luka's amazing international career. Pure passion. #Family pic.twitter.com/YVLt1mxNsb