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    АПЛ. «Арсенал» сыграл вничью с «Вест Хэмом», уступая 0:3 по ходу матча

    В матче 29-го тура АПЛ «Вест Хэм» дома упустил победу над «Арсеналом».

    К 32-й минуте хозяева поля вели в счете 3:0, однако в оставшееся время забили два автогола и пропустили в концовке от Александра Ляказетта.

    Ничья в дерби никак не повлияла на положение «Вест Хэма» в турнирной таблице лиги – они остались на пятой строчке. А «Арсенал» благодаря набранному очку поднялся с десятого на девятое место.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 29-й тур

    Вест Хэм – Арсенал – 3:3 (3:1)

    Голы: 1:0 – Лингард, 15; 2:0 – Боуэн, 17; 3:0 – Соучек 32; 3:1 – Соучек (в свои ворота), 38; 3:2 – Доусон (в свои ворота), 61; 3:3 – Ляказетт, 82.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +11512

      Cules2013 45 минут назад

      Абзац про турнирную таблицу - это и смех, и грех. Но Арсеналу за характер +++

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      Рейтинг: +43424

      MaxRnD 1 час назад

      Вест Хэм Ковтун тренирует 100%

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