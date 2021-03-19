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  • Экс-тренер «Краснодара»: «Агкацев и Шапи по документам моложе, чем на самом деле»

Экс-тренер «Краснодара»: «Агкацев и Шапи по документам моложе, чем на самом деле»

19 марта 2021, 12:59
11

Бывший тренер академии «Краснодара» Алексей Чистяков высказался о возрасте вратаря Станислава Агкацева и полузащитника Магомеда Шапи-Сулейманова.

— Как вам молодой краснодарский Агкацев?

— На тренировках его не видел, сужу по матчам. Мое мнение — по документам моложе, чем на самом деле, как и Шапи. Фигура, лицо, движения намекают, что там не 19 лет.

Неплохой, перспективы примерно как у Джанаева, если дадут возможность играть. А может, и не дотянет. Пытается быть лидером, везде успевать, но заметно, что на разрыве. Дальше время покажет, рановато делать выводы после двух игр.

  • Агкацев – воспитанник «Краснодара».
  • Голкипер полностью провел матч против загребского «Динамо» в Лиге Европы, пропустив один гол.
  • Шапи забил четыре гола в 22 матчах РПЛ в текущем сезоне.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Молодежное первенство Краснодар Сулейманов Магомед-Шапи Агкацев Станислав
Комментарии (11)
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vladik12
1616148899
Да все там переписаны, я думаю. Подчистую.
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ivany4
1616149751
С допингом наигрались, взялись на документы. Только у наших дельцов язык без костей. Брякнут не подумавши и без доказательно, а пиндосы уже за ниточку ухватились. И не ажно что там на самом деле, повернут как им надо будет.
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slavа0508
1616150268
Словоблудие,,,тоже мне спец по анатомии,,,
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almanev
1616150505
Я так и знал, что Шапи на самом деле 47!
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Давид59
1616151120
Не верю. Прибавлять возраст нет смысла. В конце карьеры может сказаться. Контракт не дадут, скажут старый уже
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Retiremen_VMF
1616152691
Судя по аргументам в счет возраста, не зря он бывший тренер.
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Hektor 84
1616166072
Что они бывшие как становятся бывшими сразу начинают херню нести
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Вальдемар IV
1616180292
что мусаев и хащиг после отставок будут говорить, что галицкий ест по утрам воспитанников
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Январь 59
1616232129
Судя по рассуждениям бывшего тренера , ему(бывшему тренеру) не более12 лет. В этом возрасте люди которым 19 кажутся взрослыми дядечками.
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