Экс-тренер «Краснодара»: «Агкацев и Шапи по документам моложе, чем на самом деле»

Бывший тренер академии «Краснодара» Алексей Чистяков высказался о возрасте вратаря Станислава Агкацева и полузащитника Магомеда Шапи-Сулейманова.
— Как вам молодой краснодарский Агкацев?
— На тренировках его не видел, сужу по матчам. Мое мнение — по документам моложе, чем на самом деле, как и Шапи. Фигура, лицо, движения намекают, что там не 19 лет.
Неплохой, перспективы примерно как у Джанаева, если дадут возможность играть. А может, и не дотянет. Пытается быть лидером, везде успевать, но заметно, что на разрыве. Дальше время покажет, рановато делать выводы после двух игр.
- Агкацев – воспитанник «Краснодара».
- Голкипер полностью провел матч против загребского «Динамо» в Лиге Европы, пропустив один гол.
- Шапи забил четыре гола в 22 матчах РПЛ в текущем сезоне.
Источник: «Матч ТВ»