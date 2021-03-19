Экс-тренер «Краснодара»: «Агкацев и Шапи по документам моложе, чем на самом деле»

Бывший тренер академии «Краснодара» Алексей Чистяков высказался о возрасте вратаря Станислава Агкацева и полузащитника Магомеда Шапи-Сулейманова.

— Как вам молодой краснодарский Агкацев?

— На тренировках его не видел, сужу по матчам. Мое мнение — по документам моложе, чем на самом деле, как и Шапи. Фигура, лицо, движения намекают, что там не 19 лет.

Неплохой, перспективы примерно как у Джанаева, если дадут возможность играть. А может, и не дотянет. Пытается быть лидером, везде успевать, но заметно, что на разрыве. Дальше время покажет, рановато делать выводы после двух игр.