Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: помните ли вы легендарные мячи?
    Тест: помните ли вы легендарные мячи?
    2 Музыкальный тест: старше футболист или песня?
    Музыкальный тест: старше футболист или песня?
    3 Тест для мужчин: какой была бы ваша жена, будь вы футболистом
    Тест для мужчин: какой была бы ваша жена, будь вы футболистом

    Экс-тренер «Краснодара»: «Агкацев и Шапи по документам моложе, чем на самом деле»

    Бывший тренер академии «Краснодара» Алексей Чистяков высказался о возрасте вратаря Станислава Агкацева и полузащитника Магомеда Шапи-Сулейманова.

    — Как вам молодой краснодарский Агкацев?

    — На тренировках его не видел, сужу по матчам. Мое мнение — по документам моложе, чем на самом деле, как и Шапи. Фигура, лицо, движения намекают, что там не 19 лет.

    Неплохой, перспективы примерно как у Джанаева, если дадут возможность играть. А может, и не дотянет. Пытается быть лидером, везде успевать, но заметно, что на разрыве. Дальше время покажет, рановато делать выводы после двух игр.

    • Агкацев – воспитанник «Краснодара».
    • Голкипер полностью провел матч против загребского «Динамо» в Лиге Европы, пропустив один гол.
    • Шапи забил четыре гола в 22 матчах РПЛ в текущем сезоне.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:59
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1641

      Retiremen_VMF 20 минут назад

      Судя по аргументам в счет возраста, не зря он бывший тренер.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4481

      Давид59 46 минут назад

      Не верю. Прибавлять возраст нет смысла. В конце карьеры может сказаться. Контракт не дадут, скажут старый уже

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1542

      almanev 56 минут назад

      Я так и знал, что Шапи на самом деле 47!

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17726

      slavutiq70 1 час назад

      Словоблудие,,,тоже мне спец по анатомии,,,

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19563

      bset 1 час назад

      Со мной в школе кавказец учился, на год моложе. У него в 16 лет был рост под 2 метра и густая борода росла. Генетика.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7511

      ivany4 1 час назад

      С допингом наигрались, взялись на документы.
      Только у наших дельцов язык без костей. Брякнут не подумавши и без доказательно, а пиндосы уже за ниточку ухватились. И не ажно что там на самом деле, повернут как им надо будет.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4604

      Cleaner 1 час назад

      Везде приписки, откаты, проплаты. Потому и футбол российский скатился в такую яму...(

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2725

      Dgad > Cleaner 1 час назад

      То ли еще будет) Такая грязь и бардак не только в футболе)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5398

      vladik12 1 час назад

      Да все там переписаны, я думаю. Подчистую.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2404

      Fusballer > vladik12 1 час назад

      А Дзюба вообще 60! Потому он и ходит пешком.

      5
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    83722
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru