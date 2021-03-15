Судья Федотов: «Роналду в игре с «Кальяри» должны были удалять и еще дисквалифицировать, но это же Роналду»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов оценил эпизод из матча 27-го тура Серии А между «Кальяри» и «Ювентусом» (1:3), когда вратарь Алессио Краньо на 14-й минуте столкнулся с Криштиану Роналду. Была кровь.

«Мда. Итальянцы тоже косячат. За такое должны удалять с поля и еще дисквалифицировать матча на три, но это же Роналду», – написал Федотов.