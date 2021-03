Кейн, Пеллегрини, Тадич и Сольдадо – претенденты на звание лучшего игрока недели в ЛЕ

УЕФА назвал номинантов на звание лучшего игрока по итогам ответных матчей 1/16 финала Лиги Европы.

Это нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн, полузащитник «Ромы» Лоренцо Пеллегрини, хавбек «Аякса» Душан Тадич и форвард «Гранады» Роберто Сольдадо.

Who are you voting for?Dušan TadićHarry KaneLorenzo PellegriniRoberto Soldado@hankookreifen | #UELPOTW | #UEL