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    Кейн, Пеллегрини, Тадич и Сольдадо – претенденты на звание лучшего игрока недели в ЛЕ

    УЕФА назвал номинантов на звание лучшего игрока по итогам ответных матчей 1/16 финала Лиги Европы.

    Это нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн, полузащитник «Ромы» Лоренцо Пеллегрини, хавбек «Аякса» Душан Тадич и форвард «Гранады» Роберто Сольдадо.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: сайт УЕФА

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