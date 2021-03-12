Кейн, Пеллегрини, Тадич и Сольдадо – претенденты на звание лучшего игрока недели в ЛЕ

УЕФА назвал номинантов на звание лучшего игрока по итогам ответных матчей 1/16 финала Лиги Европы.
Это нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн, полузащитник «Ромы» Лоренцо Пеллегрини, хавбек «Аякса» Душан Тадич и форвард «Гранады» Роберто Сольдадо.
- Кейн оформил дубль в матче с загребским «Динамо» (2:0).
- Пеллегрини забил победный мяч в ворота «Шахтера» (3:0).
- Тадич отличился в игре с «Янг Бойз» (3:0).
- Сольдадо забил один гол «Мольде» (2:0).
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: сайт УЕФА