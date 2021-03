«Манчестер Юнайтед» объявил о двух назначениях в структуре клубного руководства.

Техническим директором стал бывший полузащитник команды Даррен Флетчер.

Пост спортивного директора «МЮ» занял Джон Мерто.

We are pleased to announce the appointment of John Murtough as the club's new Football Director, and Darren Fletcher as Technical Director.#MUFC