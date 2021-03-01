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    Миранчук: «Выбрал Серию А, так как хочу прогрессировать. Разница с РПЛ – большая»

    Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук дал интервью пресс-службе бергамского клуба.

    – Честно сказать, не ожидал, что получу награду лучшему игроку января. Был очень рад, потому что для меня это важно. Это придаст мне уверенности.

    Я вижу, как ко мне относятся болельщики, все, кто переживает за меня в России, в Италии, везде. Я очень благодарен всем, кто за меня голосовал.

    Надеюсь и уверен, что буду дальше прогрессировать, дальше приносить пользу команде – и победы придут.

    Я очень счастлив, что меня здесь так принимают, так ко мне относятся. Ради этого, ради любви ко мне буду стараться делать все для фанатов.

    – В чем заключается разница между чемпионатами Италии и России?

    – Хороший вопрос, на этот счет можно разговаривать очень долго. Скажу, что разница большая. Поэтому, конечно же, я сделал этот выбор, перешел сюда, потому что я уверен, что вышел на новый уровень.

    Скажу просто: здесь выше интенсивность, здесь агрессивнее ведут борьбу, поэтому я выбрал этот чемпионат, так как хочу прогрессировать.

    • Миранчук перешел в «Аталанту» прошлой осенью.
    • В активе россиянина четыре гола и один ассист в 19 матчах.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Ютуб-канал «Аталанты»

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    01.03.2021 23:57
    Комментарии12
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      Рейтинг: +11358

      Cules2013 8 часов назад

      В любом случае, это правильный выбор. Лучше, чем киснуть в РПЛ тупо ради бабла и комфорта.

      0
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      Рейтинг: +83334

      zigbert 8 часов назад

      Когда есть желание играть и совершенствоваться все может получиться.

      2
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      Рейтинг: +4185

      sochi-2013 11 часов назад

      Нахрена нам иностранные тренеры, если они не поднимают уровень нашего футбола? Снова откаты? Другого ответа у меня нет!

      1
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      Рейтинг: +11358

      Cules2013 > sochi-2013 8 часов назад

      откаты - это половина тренеров, вторая половина просто охреневает от российских реалий, и не может здесь работать также, как в Европе.

      0
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      Рейтинг: +4185

      sochi-2013 > Cules2013 4 часа назад

      Тогда нехер браться! Они что там, между собой не общаются и не знают на что идут?

      0
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      Рейтинг: 0

      nadezhdawuus 12 часов назад

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      Рейтинг: +186

      isakkobelini 12 часов назад

      Главное чтоб играл стабильно , а то так получишь регресс ,а не прогресс.

      0
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      Рейтинг: -721

      СуперПАВ9 16 часов назад

      Локомотив сильнее аталанты, тем более ты в ней не играешь

      -1
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      Рейтинг: +1291

      elessar arnor > СуперПАВ9 10 часов назад

      на уровне Серии Б

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      Рейтинг: +845

      fhnv 19 часов назад

      не ты выбрал а тебя выбрали

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      Рейтинг: +2267

      PAREVG. 19 часов назад

      Дай Бог стать игроком высокого класса, и забронировать место в основе Аталанты, а далее как знать, может в клуб- гранд перейдешь.

      1
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      Рейтинг: +425

      Brabus71 19 часов назад

      Будет толк от этого перехода

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