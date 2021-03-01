Миранчук: «Выбрал Серию А, так как хочу прогрессировать. Разница с РПЛ – большая»

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук дал интервью пресс-службе бергамского клуба.

– Честно сказать, не ожидал, что получу награду лучшему игроку января. Был очень рад, потому что для меня это важно. Это придаст мне уверенности.

Я вижу, как ко мне относятся болельщики, все, кто переживает за меня в России, в Италии, везде. Я очень благодарен всем, кто за меня голосовал.

Надеюсь и уверен, что буду дальше прогрессировать, дальше приносить пользу команде – и победы придут.

Я очень счастлив, что меня здесь так принимают, так ко мне относятся. Ради этого, ради любви ко мне буду стараться делать все для фанатов.

– В чем заключается разница между чемпионатами Италии и России?

– Хороший вопрос, на этот счет можно разговаривать очень долго. Скажу, что разница большая. Поэтому, конечно же, я сделал этот выбор, перешел сюда, потому что я уверен, что вышел на новый уровень.

Скажу просто: здесь выше интенсивность, здесь агрессивнее ведут борьбу, поэтому я выбрал этот чемпионат, так как хочу прогрессировать.