Луческу – выходе «Динамо» К в 1/8 финала ЛЕ: «Если бы летом кто-то сказал – никто бы не поверил»

В Украине не самая простая экономическая обстановка, но клубы успешно выступают, сборная успешно выступает. А наши игроки в деньгах купаются, но показать ничего не могут. Вы только представьте, насколько непрофессионалы у нас работают, что при в разы более выгодных стартовых данных мы показываем намного более плохой результат. А если бы эти идиоты не футбол возглавляли, а возведение крупных инженерных сооружений? Срочно нужно всех этих придурков выкинуть из их кресел и отправить работать грузчиками, курьерами и таксистами. А на их место должны прийти умные люди, которые будут работать, а не просто зарплату получать ни за что.
Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу прокомментировал выход в 1/8 финала Лиги Европы.
– Если бы летом кто-то сказал, что мы будем на этой стадии – никто бы не поверил. Команда и молодые ребята растут от матча к матчу. Но из-за давления и стресса они все равно делали элементарные технические ошибки, которые не присуще им. Потихоньку они хотят видеть себя игроками «Динамо».
– Хотели бы в 1/8 финала ЛЕ сыграть против «Шахтера»?
– Я думаю сейчас о «Динамо», давайте говорить об этой команде. Мы решили задачу и радуемся этому. Надеемся, что обе команды пройдут как можно дальше.
- «Динамо» обыграло «Брюгге» по итогам двух матчей (1:0, 1:1).
- «Динамо» победило на выезде в плей-офф Лиги Европы впервые за 10 лет.