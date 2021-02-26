Луческу – выходе «Динамо» К в 1/8 финала ЛЕ: «Если бы летом кто-то сказал – никто бы не поверил»

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу прокомментировал выход в 1/8 финала Лиги Европы.

– Если бы летом кто-то сказал, что мы будем на этой стадии – никто бы не поверил. Команда и молодые ребята растут от матча к матчу. Но из-за давления и стресса они все равно делали элементарные технические ошибки, которые не присуще им. Потихоньку они хотят видеть себя игроками «Динамо».

– Хотели бы в 1/8 финала ЛЕ сыграть против «Шахтера»?

– Я думаю сейчас о «Динамо», давайте говорить об этой команде. Мы решили задачу и радуемся этому. Надеемся, что обе команды пройдут как можно дальше.