Ривалдо: «Месси провел последний домашний матч за «Барселону» в ЛЧ. Его будущее – в «ПСЖ»

Бывший полузащитник «Барселоны» Ривалдо поделился мнением о будущем капитана каталонцев Лионеля Месси после домашнего поражения от «ПСЖ» (1:4) в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Вероятно, это был последний матч Месси за «Барселону» на «Камп Ноу» в Лиге чемпионов.

«Барса» не может дать Месси надежду на то, что у него будет шанс побороться за важный трофей. Его будущее – в «ПСЖ», особенно после того, что они сотворили на «Камп Ноу». Эта команда может дать ему возможность побороться за титулы», – цитирует Ривалдо Sport.es.