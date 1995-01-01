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    Ривалдо: «Месси провел последний домашний матч за «Барселону» в ЛЧ. Его будущее – в «ПСЖ»

    Бывший полузащитник «Барселоны» Ривалдо поделился мнением о будущем капитана каталонцев Лионеля Месси после домашнего поражения от «ПСЖ» (1:4) в 1/8 финала Лиги чемпионов.

    «Вероятно, это был последний матч Месси за «Барселону» на «Камп Ноу» в Лиге чемпионов.

    «Барса» не может дать Месси надежду на то, что у него будет шанс побороться за важный трофей. Его будущее – в «ПСЖ», особенно после того, что они сотворили на «Камп Ноу». Эта команда может дать ему возможность побороться за титулы», – цитирует Ривалдо Sport.es.

    • «Барселона» проиграла два домашних матча подряд в еврокубках впервые в истории.
    • Месси не нанес ни одного удара по воротам «ПСЖ» с игры. Только с пенальти и со штрафного.
    • Ответный матч состоится 10 марта в Париже.

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    Источник: Sport.es

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    Сегодня, 18:58
    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +20105

      DOCTOR PENALTY 20 минут назад

      Се ля ви!

      1
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      Рейтинг: +1358

      koli4ka 20 минут назад

      рано вы его хороните...попыхтит ещё курилка года 2-3 и именно в Барсе.

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