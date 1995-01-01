Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: как хорошо вы знаете историю дерби ЦСКА – «Спартак»?
    Тест: как хорошо вы знаете историю дерби ЦСКА – «Спартак»?
    2 Тест: угадай футболиста по его жене или подруге
    Тест: угадай футболиста по его жене или подруге
    3 Тест: какой клуб РФПЛ купит вас этим летом?
    Тест: какой клуб РФПЛ купит вас этим летом?

    Месси забил четыре гола в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. Все с пенальти

    «Барселона» крупно проиграла «ПСЖ» (1:4) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

    Единственный гол в составе каталонцев забил капитан Лионель Месси. Он отличился с пенальти на 27-й минуте встречи.

    На счету аргентинца четыре гола в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. Все – с пенальти.

    Месси не нанес ни одного удара по воротам «ПСЖ» с игры. Только с пенальти и со штрафного

    Месси забил в Лиге чемпионов в 17 календарных годах. Он повторил рекорд Рауля

    Месси забил 20+ голов за «Барселону» в 13-м сезоне подряд

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:46
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2185

      Fusballer 1 час назад

      Роналду рыдает от зависти

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    82803
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66038
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru