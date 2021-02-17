Месси забил четыре гола в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. Все с пенальти

«Барселона» крупно проиграла «ПСЖ» (1:4) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Единственный гол в составе каталонцев забил капитан Лионель Месси. Он отличился с пенальти на 27-й минуте встречи.

На счету аргентинца четыре гола в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. Все – с пенальти.

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Месси забил 20+ голов за «Барселону» в 13-м сезоне подряд