Месси забил четыре гола в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. Все с пенальти

Роналду рыдает от зависти
«Барселона» крупно проиграла «ПСЖ» (1:4) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Единственный гол в составе каталонцев забил капитан Лионель Месси. Он отличился с пенальти на 27-й минуте встречи.
На счету аргентинца четыре гола в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. Все – с пенальти.
Месси не нанес ни одного удара по воротам «ПСЖ» с игры. Только с пенальти и со штрафного
Месси забил в Лиге чемпионов в 17 календарных годах. Он повторил рекорд Рауля
Месси забил 20+ голов за «Барселону» в 13-м сезоне подряд