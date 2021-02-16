Месси забил 20+ голов за «Барселону» в 13-м сезоне подряд

В эти минуты «Барселона» играет с «ПСЖ» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:1, первый тайм).

Капитан каталонского клуба Лионель Месси реализовал пенальти на 28-й минуте. Аргентинец забил 20-й гол за «Барселону» в этом сезоне.

Месси забил минимум 20 мячей за каталонский клуб в 13 сезоне подряд.