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    Месси забил 20+ голов за «Барселону» в 13-м сезоне подряд

    В эти минуты «Барселона» играет с «ПСЖ» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:1, первый тайм).

    Капитан каталонского клуба Лионель Месси реализовал пенальти на 28-й минуте. Аргентинец забил 20-й гол за «Барселону» в этом сезоне.

    Месси забил минимум 20 мячей за каталонский клуб в 13 сезоне подряд.

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    Источник: Opta

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    16.02.2021 23:38
    Комментарии2
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      Рейтинг: +10

      maksimg8bykov 19 минут назад

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      Рейтинг: +5044

      playsh 23 минуты назад

      Да уж,фантастика.Нашим футболёрам подобное может присниться только в волшебных снах.Браво,Лео.

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