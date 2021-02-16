Месси забил 20+ голов за «Барселону» в 13-м сезоне подряд

Секс на одну ночь - без денег и отношений, это реально. Тысячи женщин хотят просто потрахаться (многие замужем). Все фото реальные, просто лайкай и сам увидишь что будет;), пользуйся ----- http://srt.vg/soska
В эти минуты «Барселона» играет с «ПСЖ» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:1, первый тайм).
Капитан каталонского клуба Лионель Месси реализовал пенальти на 28-й минуте. Аргентинец забил 20-й гол за «Барселону» в этом сезоне.
Месси забил минимум 20 мячей за каталонский клуб в 13 сезоне подряд.
- «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию встречи.