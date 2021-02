Английская Премьер-лига назвала лучшего футболиста по итогам января.

Этого звания удостоился полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган.

В прошлом месяце немец забил пять голов в шести матчах АПЛ.

