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  • Форвард «Майами Юнайтед» Вичич: «Если позвонит Черчесов, я тут же побегу бронировать билет на самолет!»

Форвард «Майами Юнайтед» Вичич: «Если позвонит Черчесов, я тут же побегу бронировать билет на самолет!»

11 февраля 2021, 13:59
9

18-летний нападающий «Майами Юнайтед» Даниэль Вичич, имеющий тройное гражданство, рассказал о желании выступать за сборную России.

«У меня три гражданства – российское, перуанское и американское. Допускаю любые варианты, но попасть в сборную США слишком сложно. Не из-за моего происхождения, а из-за коррупции.

В академии МЛС пропихивают футболистов из богатых семей – не видел, чтобы из бедных. Дальше они на виду у сборных, а многих талантов даже не рассматривают.

С Россией пока никакого контакта еще не было – ты первый. Но я скорее русский, чем американец или, тем более, перуанец, и сборная России – моя мечта. Если позвонит Черчесов, я тут же побегу бронировать билет на самолет!», – сказал Вичич в интервью Sports.ru.

  • По информации Diario Libero, за Вичичем следят скауты из Федерации футбола Перу.

Источник: Sports.ru
США. МЛС Россия Черчесов Станислав
Комментарии (9)
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Fusballer
1613044339
Кто это?
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AZ
1613046694
за Перу пусть выступает. У нас своих гастарбайтеров хватает
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isakkobelini
1613049991
Сказал бы что Осетин то давно бы уже попал в расширенный список
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zigbert
1613069220
Конечно в Россию попасть будет проще. У нас нет коррупции и все игроки из бедных семей.
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Hektor 84
1613120586
Говорит о коррупции человек с тройным гражданством)))
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