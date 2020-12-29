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    Форвард «Майами Юнайтед» Вичич: «Если позвонит Черчесов, я тут же побегу бронировать билет на самолет!»

    18-летний нападающий «Майами Юнайтед» Даниэль Вичич, имеющий тройное гражданство, рассказал о желании выступать за сборную России.

    «У меня три гражданства – российское, перуанское и американское. Допускаю любые варианты, но попасть в сборную США слишком сложно. Не из-за моего происхождения, а из-за коррупции.

    В академии МЛС пропихивают футболистов из богатых семей – не видел, чтобы из бедных. Дальше они на виду у сборных, а многих талантов даже не рассматривают.

    С Россией пока никакого контакта еще не было – ты первый. Но я скорее русский, чем американец или, тем более, перуанец, и сборная России – моя мечта. Если позвонит Черчесов, я тут же побегу бронировать билет на самолет!», – сказал Вичич в интервью Sports.ru.

    • По информации Diario Libero, за Вичичем следят скауты из Федерации футбола Перу.

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    Источник: Sports.ru

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2122

      Fusballer 26 минут назад

      Кто это?

      0
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      Рейтинг: +7519

      NewLife > Fusballer 4 минуты назад

      Странный какой-то - фамилия не русская не перуанская и не американская, а хорватско-сербская.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +12032

      KLIM777 50 минут назад

      С такой фамилией навряд ли.

      Меняй ее на Габулов, там вероятность 90% будет.

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