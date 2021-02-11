Форвард «Майами Юнайтед» Вичич: «Если позвонит Черчесов, я тут же побегу бронировать билет на самолет!»

18-летний нападающий «Майами Юнайтед» Даниэль Вичич, имеющий тройное гражданство, рассказал о желании выступать за сборную России.

«У меня три гражданства – российское, перуанское и американское. Допускаю любые варианты, но попасть в сборную США слишком сложно. Не из-за моего происхождения, а из-за коррупции.

В академии МЛС пропихивают футболистов из богатых семей – не видел, чтобы из бедных. Дальше они на виду у сборных, а многих талантов даже не рассматривают.

С Россией пока никакого контакта еще не было – ты первый. Но я скорее русский, чем американец или, тем более, перуанец, и сборная России – моя мечта. Если позвонит Черчесов, я тут же побегу бронировать билет на самолет!», – сказал Вичич в интервью Sports.ru.