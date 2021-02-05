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  • Официально: «Аяксу» не дали дозаявить на ЛЕ Аллера, купленного за 22,5 миллиона

Официально: «Аяксу» не дали дозаявить на ЛЕ Аллера, купленного за 22,5 миллиона

5 февраля 2021, 15:58
7

«Аякс» подтвердил, что УЕФА запретил клубу вносить в заявку на Лигу Европы нападающего Себастьяна Аллера.

26-летнего футболиста не зарегистрировали из-за административной ошибки, которую обнаружили уже после дедлайна.

«Аякс» попросил УЕФА в качестве исключения заявить француза, но получил отказ.

  • В январе «Аякс» купил Аллера у «Вест Хэма» за 22,5 миллиона евро.
  • Форвард уже забил два гола и сделал четыре ассиста в семи матчах в составе новой команды.
  • В 1/16 финала ЛЕ голландцы встретятся с «Лиллем».

Источник: Официальный сайт «Аякса»
Лига Европы Голландия. Эредивизие Аякс Аллер Себастьян
Комментарии (7)
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Сильвербой
1612530394
Что это, рас...йство или какой-то ход!?
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Боцман59rus
1612531132
Черная полоса Аякса: поножовщина, допинг,ошибка в подаче документов, видимо Промес останется на позиции Аллера.... Но это для Спартака хорошо, может Попов снизойдет и акцентирует свой "профессиональный" взгляд на молодежь
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Venom888
1612533165
Странно, что на уступки не пошли в этой ситуации. Ничего страшного же нет.
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pavelvolkovsh
1612541895
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portero
1613662714
Невыполняющих свои обязанности везде полно, не только у нас...
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