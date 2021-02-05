Официально: «Аяксу» не дали дозаявить на ЛЕ Аллера, купленного за 22,5 миллиона

«Аякс» подтвердил, что УЕФА запретил клубу вносить в заявку на Лигу Европы нападающего Себастьяна Аллера.
26-летнего футболиста не зарегистрировали из-за административной ошибки, которую обнаружили уже после дедлайна.
«Аякс» попросил УЕФА в качестве исключения заявить француза, но получил отказ.
- В январе «Аякс» купил Аллера у «Вест Хэма» за 22,5 миллиона евро.
- Форвард уже забил два гола и сделал четыре ассиста в семи матчах в составе новой команды.
- В 1/16 финала ЛЕ голландцы встретятся с «Лиллем».
Источник: Официальный сайт «Аякса»