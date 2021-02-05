Официально: «Аяксу» не дали дозаявить на ЛЕ Аллера, купленного за 22,5 миллиона

«Аякс» подтвердил, что УЕФА запретил клубу вносить в заявку на Лигу Европы нападающего Себастьяна Аллера.

26-летнего футболиста не зарегистрировали из-за административной ошибки, которую обнаружили уже после дедлайна.

«Аякс» попросил УЕФА в качестве исключения заявить француза, но получил отказ.