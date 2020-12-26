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    Официально: «Аяксу» не дали дозаявить на ЛЕ Аллера, купленного за 22,5 миллиона

    «Аякс» подтвердил, что УЕФА запретил клубу вносить в заявку на Лигу Европы нападающего Себастьяна Аллера.

    26-летнего футболиста не зарегистрировали из-за административной ошибки, которую обнаружили уже после дедлайна.

    «Аякс» попросил УЕФА в качестве исключения заявить француза, но получил отказ.

    • В январе «Аякс» купил Аллера у «Вест Хэма» за 22,5 миллиона евро.
    • Форвард уже забил два гола и сделал четыре ассиста в семи матчах в составе новой команды.
    • В 1/16 финала ЛЕ голландцы встретятся с «Лиллем».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт «Аякса»

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    Сегодня, 15:58
    Комментарии4
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      Рейтинг: +15

      Venom888 17 минут назад

      Странно, что на уступки не пошли в этой ситуации. Ничего страшного же нет.

      0
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      Рейтинг: +20308

      Боцман59rus 51 минуту назад

      Черная полоса Аякса: поножовщина, допинг,ошибка в подаче документов, видимо Промес останется на позиции Аллера....
      Но это для Спартака хорошо, может Попов снизойдет и акцентирует свой "профессиональный" взгляд на молодежь

      1
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      Рейтинг: +13997

      derrik2000 > Боцман59rus 8 минут назад

      Вот так и закончилась вся эта "буря в стакане воды" с переходом в Спартак Промеса.

      0
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      Рейтинг: +6881

      Сильвербой 1 час назад

      Что это, рас...йство или какой-то ход!?

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