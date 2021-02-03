Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • УЕФА назвал Дзюбу и Фернандеса ключевыми игроками сборной России

УЕФА назвал Дзюбу и Фернандеса ключевыми игроками сборной России

3 февраля 2021, 15:51
12

УЕФА назвал нападающего «Зенита» Артема Дзюбу и защитника ЦСКА Марио Фернандеса ключевыми футболистами сборной России.

«Рослый нападающий лишь в 27 лет закрепился в основном составе сборной. На чемпионате мира-2018 он стал одной из ключевых фигур команды (забил три мяча) и вскоре унаследовал капитанскую повязку от покинувшего сборную Игоря Акинфеева.

В свои 32 года футболист «Зенита» по-прежнему очень результативен и задает тон в атаке россиян», – охарактеризовала Дзюбу пресс-служба УЕФА.

«Уроженец Бразилии уже девять лет выступает за московский ЦСКА. В 2017 году, получив российский паспорт, он дебютировал в сборной и сразу стал ее незаменимым игроком на правом фланге обороны.

Фернандес не только надежен в защите, но и полезен в атаке. Армеец запомнился голом в четвертьфинале ЧМ-2018 с Хорватией, который привел к серии 11-метровых», – говорится в заметке о Фернандесе.

  • Дзюба провел 47 матчей за сборную России, забил 26 мячей.
  • На счету Фернандеса 25 матчей и три гола за национальную команду.

Источник: сайт УЕФА
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия. Премьер-лига ЦСКА Зенит Россия Дзюба Артем Фернандес Марио
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
"supermax"
1612358205
на дворе 21 год...они про 18....может там артемка что-то и сделал для сборной...это был пик его карьеры,после чего его распиарили на нет.... а сейчас только позорится на камеру))
Ответить
Сильвербой
1612359873
Так это многое говорит об этой сборной, раз такое дно как этот анано-мастурбатор один из лучших...
Ответить
Hektor 84
1612367953
Задает тон в матчах с Сан Марино и Саудовской Аравией))) какой шлюба такая и сборная. Стыдно за такую сборную!!!
Ответить
tairdyachkov
1612379701
CocyT и дaюT без дeнeг. Тысячи дaBaлок жаждут ceKcа и cпepMы. 3аходи и сам yвидишь----- https://zii.bz/P4uVUK
Ответить
Fju-2
1612388993
Да на фоне других игроков Дзюба и Фернандес - ключевые. Но реально топовый игрок, так сказать мирового уровня, в нашей сборной только один - Жирков)
Ответить
mamba9090909
1612425967
Деликатный подход у УЕФА.)) Чтобы не сказать напрямую, что сборная России отстой, они обозначили это, назвав ключевых игроков.)))
Ответить
Главные новости
Спасение ЦСКА, россиянин может уехать в Саудовскую Аравию, жеребьевка ЛЕ и другие новости
02:01
«Бешикташ» не оставляет попыток купить Кисляка
01:28
ФотоЖена Сафонова с юмором отреагировала на курьез с участием мужа
00:59
1
Тренер ЦСКА объяснил обратную замену в матче с «Акроном»
00:32
3
«Зенит» с приключениями добрался до Воронежа
00:11
4
Лига 1. «ПСЖ» с Сафоновым ушел с 0:2 против «Лилля» (2:2)
Вчера, 23:59
4
«Аль-Наср» победил с помощью 978-го гола Роналду
Вчера, 23:09
Карседо анонсировал продление контракта с лидером «Спартака»
Вчера, 22:55
2
Кисляк прокомментировал свою травму
Вчера, 22:03
3
Выявлен тренер РПЛ, который «потерял берега»
Вчера, 21:49
3
Все новости
Все новости
Экс-форвард «Реала» стал помощником Хави в сборной Нидерландов
22 августа
Хави – новый главный тренер сборной Нидерландов
12 августа
4
Названы семь кандидатов на замену Куману в сборной Нидерландов
12 августа
2
Экс-тренер Португалии и Бельгии Мартинес может возглавить еще одну топ-сборную
12 августа
Стал известен новый главный тренер сборной Казахстана
7 августа
1
Бубнов выбрал команду для Слуцкого: «Там никто работать не хочет»
5 августа
6
Буффон отреагировал на связи Пирло с Россией – из-за них тренер не возглавил сборную Италии
2 августа
2
Олимпийский чемпион-2024 возглавил сборную Чехии
1 августа
ФотоМанчини высказался о возвращении в сборную Италии: «Постараюсь, чтобы болельщики меня простили»
30 июля
3
«Хороший мужик»: Мутко высказался о назначении Манчини главным тренером сборной Италии
28 июля
1
Мостовой оценил назначение Манчини в сборную Италии
28 июля
2
Стал известен новый главный тренер сборной Италии
24 июля
3
Гвардиола принял итоговое решение по сборной Италии
24 июля
3
Стало известно, какую команду может возглавить Гвардиола
20 июля
5
В рейтинге ФИФА сменился лидер после ЧМ-2026
20 июля
5
Инфантино пошутил про включение 208 сборных на ЧМ
12 июня
3
Луческу скрывал смертельный диагноз
12 апреля
Эмоциональное заявление Гаттузо об увольнении из сборной Италии
3 апреля
Принято окончательное решение по будущему Гаттузо в сборной Италии
3 апреля
3
Луческу перенес инфаркт миокарда
3 апреля
3
Буффон объявил об уходе из сборной Италии
2 апреля
1
Дель Пьеро жестко отреагировал на невыход сборной Италии на ЧМ-2026
2 апреля
5
Президент УЕФА прокомментировал невыход сборной Италии на ЧМ-2026
2 апреля
80-летний Луческу уволен из сборной Румынии
2 апреля
7
В Италии раскрыли подробности конфликта Доннаруммы с двумя боснийскими футболистами
2 апреля
1
Камоцци назвал причины кризиса в итальянском футболе
1 апреля
Пономарев одним словом описал невыход сборной Италии на ЧМ-2026
1 апреля
1
Реакция Капелло на невыход сборной Италии на ЧМ-2026
1 апреля
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+