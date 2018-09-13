УЕФА назвал Дзюбу и Фернандеса ключевыми игроками сборной России

Так это многое говорит об этой сборной, раз такое дно как этот анано-мастурбатор один из лучших...
УЕФА назвал нападающего «Зенита» Артема Дзюбу и защитника ЦСКА Марио Фернандеса ключевыми футболистами сборной России.
«Рослый нападающий лишь в 27 лет закрепился в основном составе сборной. На чемпионате мира-2018 он стал одной из ключевых фигур команды (забил три мяча) и вскоре унаследовал капитанскую повязку от покинувшего сборную Игоря Акинфеева.
В свои 32 года футболист «Зенита» по-прежнему очень результативен и задает тон в атаке россиян», – охарактеризовала Дзюбу пресс-служба УЕФА.
«Уроженец Бразилии уже девять лет выступает за московский ЦСКА. В 2017 году, получив российский паспорт, он дебютировал в сборной и сразу стал ее незаменимым игроком на правом фланге обороны.
Фернандес не только надежен в защите, но и полезен в атаке. Армеец запомнился голом в четвертьфинале ЧМ-2018 с Хорватией, который привел к серии 11-метровых», – говорится в заметке о Фернандесе.
- Дзюба провел 47 матчей за сборную России, забил 26 мячей.
- На счету Фернандеса 25 матчей и три гола за национальную команду.