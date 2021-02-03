УЕФА назвал Дзюбу и Фернандеса ключевыми игроками сборной России

УЕФА назвал нападающего «Зенита» Артема Дзюбу и защитника ЦСКА Марио Фернандеса ключевыми футболистами сборной России.

«Рослый нападающий лишь в 27 лет закрепился в основном составе сборной. На чемпионате мира-2018 он стал одной из ключевых фигур команды (забил три мяча) и вскоре унаследовал капитанскую повязку от покинувшего сборную Игоря Акинфеева.

В свои 32 года футболист «Зенита» по-прежнему очень результативен и задает тон в атаке россиян», – охарактеризовала Дзюбу пресс-служба УЕФА.

«Уроженец Бразилии уже девять лет выступает за московский ЦСКА. В 2017 году, получив российский паспорт, он дебютировал в сборной и сразу стал ее незаменимым игроком на правом фланге обороны.

Фернандес не только надежен в защите, но и полезен в атаке. Армеец запомнился голом в четвертьфинале ЧМ-2018 с Хорватией, который привел к серии 11-метровых», – говорится в заметке о Фернандесе.