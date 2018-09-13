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    УЕФА назвал Дзюбу и Фернандеса ключевыми игроками сборной России

    УЕФА назвал нападающего «Зенита» Артема Дзюбу и защитника ЦСКА Марио Фернандеса ключевыми футболистами сборной России.

    «Рослый нападающий лишь в 27 лет закрепился в основном составе сборной. На чемпионате мира-2018 он стал одной из ключевых фигур команды (забил три мяча) и вскоре унаследовал капитанскую повязку от покинувшего сборную Игоря Акинфеева.

    В свои 32 года футболист «Зенита» по-прежнему очень результативен и задает тон в атаке россиян», – охарактеризовала Дзюбу пресс-служба УЕФА.

    «Уроженец Бразилии уже девять лет выступает за московский ЦСКА. В 2017 году, получив российский паспорт, он дебютировал в сборной и сразу стал ее незаменимым игроком на правом фланге обороны.

    Фернандес не только надежен в защите, но и полезен в атаке. Армеец запомнился голом в четвертьфинале ЧМ-2018 с Хорватией, который привел к серии 11-метровых», – говорится в заметке о Фернандесе.

    • Дзюба провел 47 матчей за сборную России, забил 26 мячей.
    • На счету Фернандеса 25 матчей и три гола за национальную команду.

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    Источник: сайт УЕФА

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    Сегодня, 15:51
    Комментарии4
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      Рейтинг: +6838

      Сильвербой 50 минут назад

      Так это многое говорит об этой сборной, раз такое дно как этот анано-мастурбатор один из лучших...

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      Рейтинг: +5549

      "supermax" 1 час назад

      на дворе 21 год...они про 18....может там артемка что-то и сделал для сборной...это был пик его карьеры,после чего его распиарили на нет.... а сейчас только позорится на камеру))

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      Рейтинг: +6202

      САДЫЧОК > "supermax" 41 минуту назад

      Не было у него пика ! В матче с хорватами Дзюба был пешеход и Черчесову нужно было его убирать еще раньше , в первом тайме !

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      Рейтинг: +5549

      "supermax" > САДЫЧОК 32 минуты назад

      конкретно чм был пиком его карьеры....именно его карьеры....как никак он старался, наверно имея большое желание уехать в европу, но на большее он оказался не способен....чисто субъективное мнение))

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