Афеллай объявил о завершении карьеры

Качественным был игроком, в Барсе выходил на замены, играл не плохо, но травмировался часто.
Полузащитник Ибрагим Афеллай решил завершить профессиональную карьеру.
«Я не получил того, чего хотел, ну и ладно. Знал, что этот момент рано или поздно наступит. И это здорово», – сказал 34-летний футболист.
- Хавбек в мае ушел из ПСВ, в последний раз он выходил на поле 26 января 2020 года.
- Также Афеллай известен по выступлениям за «Барселону», «Шальке», «Олимпиакос» и «Сток Сити».
- Игрок провел 53 матча за сборную Нидерландов и забил семь голов.