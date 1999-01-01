Афеллай объявил о завершении карьеры

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    Источник: NOS

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    Сегодня, 11:52
    Комментарии4
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      Рейтинг: +1643

      FRZZ 1 час назад

      Качественным был игроком, в Барсе выходил на замены, играл не плохо, но травмировался часто.

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      Рейтинг: +5206

      Lester84 1 час назад

      Ну завершил и завершил))

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      Рейтинг: -199

      Закат ЕдРа 1 час назад

      Ибра....гиииим...

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      Рейтинг: +714

      lysenkoff 3 часа назад

      Ну и ладно :D

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