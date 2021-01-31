«Скорбим вместе с вами». «Крылья Советов» начали тренировку с минуты молчания

«Крылья Советов» рабочий день на сборе в Турции начали с минуты молчания. Сегодня, 31 января, в Самарской и Ульяновской областях траур по погибшим в ДТП 29 января.
«Столкновение грузовика с микроавтобусом унесло жизни 12 человек. Сегодня, 31 января, в Самарской области объявлен траур.
«Крылья Советов» выражают глубокие соболезнования родным и близким погибших в ДТП. Мы скорбим вместе с вами», – написали самарцы.
- Накануне губернаторы указанных областей (в микроавтобусе были жители обеих) посетили в больнице пострадавших.
- Семьи погибших в ДТП получат по миллиону рублей.
- По предварительной информации, виновником ДТП стал водитель грузовика с казахстанскими номерами, не справившийся с управлением и выехавший на встречную полосу.
Источник: официальный сайт «Крыльев Советов»