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    «Скорбим вместе с вами». «Крылья Советов» начали тренировку с минуты молчания

    «Крылья Советов» рабочий день на сборе в Турции начали с минуты молчания. Сегодня, 31 января, в Самарской и Ульяновской областях траур по погибшим в ДТП 29 января.

    «Столкновение грузовика с микроавтобусом унесло жизни 12 человек. Сегодня, 31 января, в Самарской области объявлен траур.

    «Крылья Советов» выражают глубокие соболезнования родным и близким погибших в ДТП. Мы скорбим вместе с вами», – написали самарцы.

    • Накануне губернаторы указанных областей (в микроавтобусе были жители обеих) посетили в больнице пострадавших.
    • Семьи погибших в ДТП получат по миллиону рублей.
    • По предварительной информации, виновником ДТП стал водитель грузовика с казахстанскими номерами, не справившийся с управлением и выехавший на встречную полосу.

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    Источник: официальный сайт «Крыльев Советов»

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