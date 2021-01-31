«Скорбим вместе с вами». «Крылья Советов» начали тренировку с минуты молчания

«Крылья Советов» рабочий день на сборе в Турции начали с минуты молчания. Сегодня, 31 января, в Самарской и Ульяновской областях траур по погибшим в ДТП 29 января.

«Столкновение грузовика с микроавтобусом унесло жизни 12 человек. Сегодня, 31 января, в Самарской области объявлен траур.

«Крылья Советов» выражают глубокие соболезнования родным и близким погибших в ДТП. Мы скорбим вместе с вами», – написали самарцы.