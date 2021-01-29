Широков: «Двумя руками за РПЛ с 12 клубами. Обеспеченные будут играть между собой, это лучше разговоров о «Тамбове»

Бывший игрок сборной России Роман Широков положительно оценивает идею сократить РПЛ до 12 клубов. По его мнению, это отсеет от лиги финансово неблагополучные команды.

– Как восприняли идею о проекте РПЛ с 12 клубами?

– Двумя руками за. Нам говорят, что страна большая и нужно больше клубов. Но мы видим, что не все клубы справляются с финансовой составляющей. Наверное, лучше иметь чуть больше клубов ФНЛ, где меньше затраты.

Да, пройдет три-пять лет, чтобы все устаканилось, чтобы клубы подравнялись экономически. А 12 обеспеченных клубов будут играть между собой. Это лучше, чем мы будем постоянно судачить о «Тамбове» и так далее. Для чего команда вышла в РПЛ – за два года ни разу не сыграла на своем стадионе, бюджетные деньги тратятся на то, чтобы арендовать стадионы в других регионах: Саранске, Нижнем Новгороде.

12 команд – намного более зрелищный турнир, плюс плей-офф. Это самый правильный на сегодня вариант – зафиксировать его на три года, а дальше смотреть: если позволит ситуация вернуться к 14 или 16 команды, то добавить их. Надо отталкиваться от того, что есть – не думаю, что есть возможность содержать 16 клубов.