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    Широков: «Двумя руками за РПЛ с 12 клубами. Обеспеченные будут играть между собой, это лучше разговоров о «Тамбове»

    Бывший игрок сборной России Роман Широков положительно оценивает идею сократить РПЛ до 12 клубов. По его мнению, это отсеет от лиги финансово неблагополучные команды.

    – Как восприняли идею о проекте РПЛ с 12 клубами?

    – Двумя руками за. Нам говорят, что страна большая и нужно больше клубов. Но мы видим, что не все клубы справляются с финансовой составляющей. Наверное, лучше иметь чуть больше клубов ФНЛ, где меньше затраты.

    Да, пройдет три-пять лет, чтобы все устаканилось, чтобы клубы подравнялись экономически. А 12 обеспеченных клубов будут играть между собой. Это лучше, чем мы будем постоянно судачить о «Тамбове» и так далее. Для чего команда вышла в РПЛ – за два года ни разу не сыграла на своем стадионе, бюджетные деньги тратятся на то, чтобы арендовать стадионы в других регионах: Саранске, Нижнем Новгороде.

    12 команд – намного более зрелищный турнир, плюс плей-офф. Это самый правильный на сегодня вариант – зафиксировать его на три года, а дальше смотреть: если позволит ситуация вернуться к 14 или 16 команды, то добавить их. Надо отталкиваться от того, что есть – не думаю, что есть возможность содержать 16 клубов.

    • «Тамбов» до возобновления сезона РПЛ может сняться в связи с отсутствием финансирования.
    • Широков завершил карьеру в 2016 году.
    • Главное достижение – Кубок УЕФА с «Зенитом».

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    Источник: «РБ-Спорт»

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    Сегодня, 20:15
    Комментарии1
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      Рейтинг: +886

      Dr.Metal 1 час назад

      Ой вот только его не спросили. Уж давайте до двух команд рпл сократим да и готово. Вот зрелище будет. Вы на чемпионат Турции гляньте говеный. Там команд завались, а мы с 16 справиться не можем. Может зарплатки кое кому убавить и на всех хватит?

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