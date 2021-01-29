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  • Широков: «Двумя руками за РПЛ с 12 клубами. Обеспеченные будут играть между собой, это лучше разговоров о «Тамбове»

Широков: «Двумя руками за РПЛ с 12 клубами. Обеспеченные будут играть между собой, это лучше разговоров о «Тамбове»

29 января 2021, 20:15
10

Бывший игрок сборной России Роман Широков положительно оценивает идею сократить РПЛ до 12 клубов. По его мнению, это отсеет от лиги финансово неблагополучные команды.

– Как восприняли идею о проекте РПЛ с 12 клубами?

– Двумя руками за. Нам говорят, что страна большая и нужно больше клубов. Но мы видим, что не все клубы справляются с финансовой составляющей. Наверное, лучше иметь чуть больше клубов ФНЛ, где меньше затраты.

Да, пройдет три-пять лет, чтобы все устаканилось, чтобы клубы подравнялись экономически. А 12 обеспеченных клубов будут играть между собой. Это лучше, чем мы будем постоянно судачить о «Тамбове» и так далее. Для чего команда вышла в РПЛ – за два года ни разу не сыграла на своем стадионе, бюджетные деньги тратятся на то, чтобы арендовать стадионы в других регионах: Саранске, Нижнем Новгороде.

12 команд – намного более зрелищный турнир, плюс плей-офф. Это самый правильный на сегодня вариант – зафиксировать его на три года, а дальше смотреть: если позволит ситуация вернуться к 14 или 16 команды, то добавить их. Надо отталкиваться от того, что есть – не думаю, что есть возможность содержать 16 клубов.

  • «Тамбов» до возобновления сезона РПЛ может сняться в связи с отсутствием финансирования.
  • Широков завершил карьеру в 2016 году.
  • Главное достижение – Кубок УЕФА с «Зенитом».

Источник: «РБ-Спорт»
Россия. Премьер-лига Широков Роман
Комментарии (10)
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Dr.Metal
1611943901
Ой вот только его не спросили. Уж давайте до двух команд рпл сократим да и готово. Вот зрелище будет. Вы на чемпионат Турции гляньте говеный. Там команд завались, а мы с 16 справиться не можем. Может зарплатки кое кому убавить и на всех хватит?
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NewLife
1611949838
Широкову обе руки надо держать при себе, чтобы не присесть.
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Пельш 1
1611950848
Широкову бы мозгов добавить, вот это лучше будет, чем рассуждать кого отсеивать, кого нет, да судей мутузить!
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general.lizyukov
1611952041
ну да, ну да, на подсосе у народного достояния сидеть - это обеспеченность зарабатывать - нет, ну как можно! вот 100 лямов на воздух выкинуть - это легко, зато разговоров о Тамбове и регионах вагон с.ки, на ваш бюджет 10 клубов содержать можно, а вы только позорите нас
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portero
1611953997
Пора его раскулачивать, охреневший чудик...
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