RAC1: выборы президента «Барселоны» состоятся 7 марта. Голосовать можно через интернет и по почте

А голосовать всем можно? Даже таким юным дурачкам, как "литлбой"? Гы-гы-гы!
Стала известна новая дата проведения выборов президента «Барселоны».
Выборы, изначально запланированные на 24 января, состоятся 7 марта, сообщает журналист Решад Рахман со ссылкой на RAC 1.
«Барса» утвердила трех кандидатов на пост президента – это Жоан Лапорта, Виктор Фонт и Тони Фрейша.
Сообщается, что проголосовать за кандидатов можно будет как очно, так и через интернет или по почте.
Источник: твиттер Решада Рахмана
Спортивный журналист, специализирующийся на новостях о «Барселоне». Аудитория в твиттере - более 96 тысяч подписчиков.