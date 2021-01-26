RAC1: выборы президента «Барселоны» состоятся 7 марта. Голосовать можно через интернет и по почте

Стала известна новая дата проведения выборов президента «Барселоны».

Выборы, изначально запланированные на 24 января, состоятся 7 марта, сообщает журналист Решад Рахман со ссылкой на RAC 1.

«Барса» утвердила трех кандидатов на пост президента – это Жоан Лапорта, Виктор Фонт и Тони Фрейша.

Сообщается, что проголосовать за кандидатов можно будет как очно, так и через интернет или по почте.