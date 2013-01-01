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    RAC1: выборы президента «Барселоны» состоятся 7 марта. Голосовать можно через интернет и по почте

    Стала известна новая дата проведения выборов президента «Барселоны».

    Выборы, изначально запланированные на 24 января, состоятся 7 марта, сообщает журналист Решад Рахман со ссылкой на RAC 1.

    «Барса» утвердила трех кандидатов на пост президента – это Жоан Лапорта, Виктор Фонт и Тони Фрейша.

    Сообщается, что проголосовать за кандидатов можно будет как очно, так и через интернет или по почте.

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    Источник: твиттер Решада Рахмана

    Спортивный журналист, специализирующийся на новостях о «Барселоне». Аудитория в твиттере - более 96 тысяч подписчиков.

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    Сегодня, 20:27
    Комментарии1
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      Рейтинг: +5155

      Puddle 27 минут назад

      А голосовать всем можно? Даже таким юным дурачкам, как "литлбой"? Гы-гы-гы!

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