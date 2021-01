«Вулверхэмтон» арендовал у «Реал Сосьедада» Виллиана Жозе

«Вулверхэмтон» объявил о переходе нападающего «Реал Сосьедада» Виллиана Жозе.

Английский клуб взял в аренду футболиста до конца сезона с правом последующего выкупа.

Read the full story as Willian Jose joins on loan from @RealSociedadEN, subject to work permit and international clearance.#WelcomeWillian