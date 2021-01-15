Семин – о Миранчуке: «Нельзя забывать, что у него очень большая конкуренция»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался об игре полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в матче с «Кальяри» (3:1).
«Миранчук дал основания выпускать его в стартовом составе. Нужно продолжать дальше, но не забывать, что у него очень большая конкуренция. Поздравляем Лeшу», – приводи слова Семина «Чемпионат».
- Миранчук забил первый гол в игре, отличившись на 43-й минуте.
- Всего у Алексея три гола в 11 играх за «Аталанту».
- «Аталанта» идет на пятом месте в Серии А.
Источник: «Чемпионат»