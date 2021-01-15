Семин – о Миранчуке: «Нельзя забывать, что у него очень большая конкуренция»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался об игре полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в матче с «Кальяри» (3:1).

«Миранчук дал основания выпускать его в стартовом составе. Нужно продолжать дальше, но не забывать, что у него очень большая конкуренция. Поздравляем Лeшу», – приводи слова Семина «Чемпионат».