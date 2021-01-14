Миранчук сыграет с «Кальяри» в Кубке Италии

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини анонсировал участие полузащитника Алексея Миранчука в матче 1/8 финала Кубка Италии против «Кальяри».

«В этот раз без ротации не обойтись, потому что за десять дней мы проведем четыре матча. Спортиелло вернется в ворота, да и в целом мы задействуем футболистов, которые играли не так часто, включая Мехле и Миранчука», – сказал Гасперини.