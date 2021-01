Форвард «Вест Хэма» Аллер перешел в «Аякс» за 22,5 миллиона

Нападающий Себастьян Аллер перешел из «Вест Хэма» в «Аякс», сообщается на официальном сайт голландского клуба.

Контракт француза с новым клубом рассчитан до лета 2025 года. Сумма трансфера – 22,5 миллиона евро. Аллер выбрал 22-й номер.

Happy to announce my arrival at this iconic club @afcajax and i can’t wait to start playing in this mythical stadium. #CestSéBastien pic.twitter.com/4BIjUJCJLR