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    Форвард «Вест Хэма» Аллер перешел в «Аякс» за 22,5 миллиона

    Нападающий Себастьян Аллер перешел из «Вест Хэма» в «Аякс», сообщается на официальном сайт голландского клуба.

    Контракт француза с новым клубом рассчитан до лета 2025 года. Сумма трансфера – 22,5 миллиона евро. Аллер выбрал 22-й номер.

    • Летом 2019 года «Вест Хэм» купил Аллера у «Айнтрахта» за рекордные для клуба 50 миллионов евро.
    • В этом сезоне на его счету три гола в 13 матчах АПЛ.
    • Трансферная стоимость француза – 30 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Аякса»

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    Сегодня, 12:59
    Комментарии1
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      Рейтинг: +24

      Ajax-88 15 минут назад

      В чемпионатах Голландии и Германии Себастьян Аллер показывал хорошую результативность по голам. В АПЛ игра не особо клеилась. Посмотрим как себя он проявит в Аяксе, с Тен Хаагом вместе в Утрехте уже работали.

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