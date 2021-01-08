Форвард «Вест Хэма» Аллер перешел в «Аякс» за 22,5 миллиона

Нападающий Себастьян Аллер перешел из «Вест Хэма» в «Аякс», сообщается на официальном сайт голландского клуба.
Контракт француза с новым клубом рассчитан до лета 2025 года. Сумма трансфера – 22,5 миллиона евро. Аллер выбрал 22-й номер.
- Летом 2019 года «Вест Хэм» купил Аллера у «Айнтрахта» за рекордные для клуба 50 миллионов евро.
- В этом сезоне на его счету три гола в 13 матчах АПЛ.
- Трансферная стоимость француза – 30 миллионов евро.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: официальный сайт «Аякса»