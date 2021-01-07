The Telegraph: «Манчестер Сити» считает себя фаворитом в борьбе за Месси

В «Манчестер Сити» уверены, что им удастся заполучить нападающего Лионеля Месси, если он решит летом покинуть «Барселону».
По информации The Telegraph, в английском клубе считают себя фаворитом в борьбе за 33-летнего футболиста, которым также интересуется «ПСЖ».
- По окончании текущего сезона аргентинец станет свободным агентом, если его не убедят продлить контракт.
- В нынешней кампании Месси забил 12 голов и сделал шесть ассистов в 20 матчах за «Барсу».
- Его рыночная стоимость – 80 миллионов евро.
Источник: The Telegraph