The Telegraph: «Манчестер Сити» считает себя фаворитом в борьбе за Месси

В «Манчестер Сити» уверены, что им удастся заполучить нападающего Лионеля Месси, если он решит летом покинуть «Барселону».

По информации The Telegraph, в английском клубе считают себя фаворитом в борьбе за 33-летнего футболиста, которым также интересуется «ПСЖ».