Президент Серии А Даль Пино: «Думаю, будем пускать на стадионы только вакцинированных от коронавируса фанатов»

Серия А намерена получить от правительства Италии пускать на стадионы болельщиков, но не всех. Об этом сообщил президент лиги Паоло Даль Пино.

«Думаю, придем к тому, что будем пускать только вакцинированных от коронавируса болельщиков. Я надеюсь на это», – сказал функционер Даль Пино.