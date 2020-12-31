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    Президент Серии А Даль Пино: «Думаю, будем пускать на стадионы только вакцинированных от коронавируса фанатов»

    Серия А намерена получить от правительства Италии пускать на стадионы болельщиков, но не всех. Об этом сообщил президент лиги Паоло Даль Пино.

    «Думаю, придем к тому, что будем пускать только вакцинированных от коронавируса болельщиков. Я надеюсь на это», – сказал функционер Даль Пино.

    • Матчи в Серии А проходят без зрителей.
    • В мире уже изобретено несколько вакцин от коронавируса, включая 2 российские.
    • В Серии А лидирует «Милан».

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    Источник: Football Italia

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    Сегодня, 14:49
    Комментарии1
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      Рейтинг: +5564

      серега кашин 1 час назад

      главное чтоб хоть кого-нибудь пускали, а то без зрителей футбол не футбол

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