Президент Серии А Даль Пино: «Думаю, будем пускать на стадионы только вакцинированных от коронавируса фанатов»

главное чтоб хоть кого-нибудь пускали, а то без зрителей футбол не футбол
Серия А намерена получить от правительства Италии пускать на стадионы болельщиков, но не всех. Об этом сообщил президент лиги Паоло Даль Пино.
«Думаю, придем к тому, что будем пускать только вакцинированных от коронавируса болельщиков. Я надеюсь на это», – сказал функционер Даль Пино.
- Матчи в Серии А проходят без зрителей.
- В мире уже изобретено несколько вакцин от коронавируса, включая 2 российские.
- В Серии А лидирует «Милан».