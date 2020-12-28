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  • Адвокат Данченкова: «Странно, как Широкова с такой несдержанностью допускают до игры с президентским окружением»

Адвокат Данченкова: «Странно, как Широкова с такой несдержанностью допускают до игры с президентским окружением»

28 декабря 2020, 12:58
2

Александр Островский, адвокат футбольного арбитра Никиты Данченкова, избитого в августе экс-капитаном сборной России Романом Широковым, высказался о несдержанности бывшего футболиста.

«В документах к материалам дела есть такая фраза Широкова, что первый удар по лицу Никиты, которым сбил его с ног, – это у него привычка такая, стучать ладошкой по лицу людей, с которыми он не согласен. По его словам, пальцы самопроизвольно сложились в кулак.

На судебном заседании я попросил Широкова разрешения, когда мне что-то не понравится в его выступлении, воспользоваться его любимой привычкой и тоже шлeпать его ладошкой по щеке. Надо отдать ему должное, он чeтко выполнял линию поведения не раскрывать рот.

Представьте себе, что будет с охраной нашего президента, если в одном из матчей – а мы понимаем, на каком уровне Широков играет в хоккей – вдруг у него опять эта привычка проснeтся. Например, зачешется рука, и он президенту или кому-нибудь из ближайшего окружения тоже постучит по щeчке. Он ведь невыдержанный человек.

Мы представили в дело массу публикаций, как он ругается и показывает неприличные жесты болельщикам, как он избил в раздевалке Мамаева. А если завтра вместо Мамаева ему подвернeтся Сергей Кужугетович Шойгу (министр обороны РФ – примечание «Бомбардира»)? Мне странно, как его с такой несдержанностью допускают до игры с президентским окружением«, – сказал адвокат.

Адвокат Данченкова: «Широков хвалебными высказываниями в адрес Путина купил себе индульгенцию на преступное поведение»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Широков Роман
Комментарии (2)
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Retiremen_VMF
1609172593
Я ни в коем случае не оправдываю поступок Широкова, но чем дальше тем больше хочется этим потерпевшим, в общем я начинаю понимать его.
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Hektor 84
1609194308
Там если у него ручки зачешутся до суда врятли дойдет, Там его самого выведут и нае ба шут хорошенько.
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