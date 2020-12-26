Данченков – о приговоре Широкову: «Очень обидно и очень мерзко. Делайте выводы»

Судья Никита Данченков оценил приговор в отношении Романа Широкова, избившего арбитра в августе во время любительского матча. Экс-полузащитника приговорили к обязательным общественным работам длительностью 100 часов, а также оштрафовали на 100 тысяч рублей.

«Этим результатом я недоволен, потому что я ожидал более серьезного наказания. Но, к сожалению, в нашей стране правосудие такая штука, что удивляться нечему. Поэтому тут ничего не поделаешь.

К сожалению, сухим из воды выходит человек, который спокойно, на глазах своего ребенка, на глазах сотни человек, а также учитывая, как запись разлетелась, на глазах миллионов людей избивал человека за то, что ему не понравилось решение. К сожалению, тут ничего не поделать. Очень обидно и очень мерзко, откровенно. Могу по этому поводу говорить очень много, много мыслей. Как вы могли понять из решения суда, если тебе что-то не понравилось, что-то не по твоей воле, а у тебя есть слава, есть деньги и так далее, ты можешь ударить человека, простого смертного, заплатить за это 100 тысяч и месяц поработать… И спустя месяц ты можешь дальше продолжать крушить лица людям, все просто. Также меня дико удивляет ситуация, что человек, который избил другого человека, выставляет свои сороконожки на аукцион, якобы благотворительный. Делайте выводы», – сказал Данченков. Широков выставил на аукцион обувь, в которой бил судью.

Данченков привлекается к судейству матчей ПФЛ.

Широков согласен, что наказание за избиение могло быть строже.

Данченков – о приговоре Широкову: «Я очень сильно расстроен. Нужно прийти в себя»