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  • Данченков – о приговоре Широкову: «Очень обидно и очень мерзко. Делайте выводы»

Данченков – о приговоре Широкову: «Очень обидно и очень мерзко. Делайте выводы»

26 декабря 2020, 19:34
17

Судья Никита Данченков оценил приговор в отношении Романа Широкова, избившего арбитра в августе во время любительского матча. Экс-полузащитника приговорили к обязательным общественным работам длительностью 100 часов, а также оштрафовали на 100 тысяч рублей.

«Этим результатом я недоволен, потому что я ожидал более серьезного наказания. Но, к сожалению, в нашей стране правосудие такая штука, что удивляться нечему. Поэтому тут ничего не поделаешь.

К сожалению, сухим из воды выходит человек, который спокойно, на глазах своего ребенка, на глазах сотни человек, а также учитывая, как запись разлетелась, на глазах миллионов людей избивал человека за то, что ему не понравилось решение. К сожалению, тут ничего не поделать.

Очень обидно и очень мерзко, откровенно. Могу по этому поводу говорить очень много, много мыслей. Как вы могли понять из решения суда, если тебе что-то не понравилось, что-то не по твоей воле, а у тебя есть слава, есть деньги и так далее, ты можешь ударить человека, простого смертного, заплатить за это 100 тысяч и месяц поработать… И спустя месяц ты можешь дальше продолжать крушить лица людям, все просто.

Также меня дико удивляет ситуация, что человек, который избил другого человека, выставляет свои сороконожки на аукцион, якобы благотворительный. Делайте выводы», – сказал Данченков.

  • Широков выставил на аукцион обувь, в которой бил судью.
  • Данченков привлекается к судейству матчей ПФЛ.
  • Широков согласен, что наказание за избиение могло быть строже.

Данченков – о приговоре Широкову: «Я очень сильно расстроен. Нужно прийти в себя»

Источник: инстаграм Никиты Данченкова
Россия. Премьер-лига Широков Роман
Комментарии (17)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Иван Петров 1986
1609003063
Широков моральный урод.
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derrik2000
1609003371
Уважаемые модераторы новостной ленты! К вам обращаюсь. Может, хватит уже новость "Широков-Данченков" второй день в разных интерпретациях выкладывать??? ВЧЕРА ЕЁ, этой новости было в новостнике где-то 4-5 раз и под разными углами. "Обсосали" эту новость вчера все кто хотел и не хотел. Лучше нормальных, актуальных и животрепещущих ФУТБОЛЬНЫХ новостей в ленту добавьте. Сами не можете, так на Телеграм-каналах стырьте! ))
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sochi-2013
1609005468
Ты же не Пак. Какие претензии?
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polt
1609005492
Повод задуматься, чего СТОИТ наше правосудие.
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DOCTOR PENALTY
1609005672
Вот такое в нашей стране левосудие.(((
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zarsm
1609005877
Разнылся как телка
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slavа0508
1609006144
Если бы это было на улице или в кафе думаю приговор был бы строже,,,а на поле это не редкость,,,,вон хоккеисты вообще постоянно мордашки разбивают друг другу аж зубы летят,,,
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B.G.
1609010080
Надо же, такАЯ широков живет на этом свете.... еще и выставил на аукцион свои кожаные сороконожки, в которой бил судью.
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alex1951
1609018768
Широкова не посадили,как Кокошу и Мамошу - и теперь его распирает радость , займет денег,отработает банщиком 100 часов в общественной бане,работа то тоже общественная)))).....А там к нему Дзюба с девками заглядывать будет ,вместе ,,дзюбингом,, заниматся будут.....Жисть прекрасна)))0
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ААМ
1609051272
Очередное свинство нашей "басманной" судебной власти.
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