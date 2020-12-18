Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Лучший трансфер зимы-2017. Рейтинг «Бомбардира»
    Лучший трансфер зимы-2017. Рейтинг «Бомбардира»
    2 Кто дороже: футболист РФПЛ или Примеры?
    Кто дороже: футболист РФПЛ или Примеры?
    3 Тест: топ-модель или футболистка?
    Тест: топ-модель или футболистка?

    Отец Куртуа: «Не понимаю, почему Тибо не включили в число лучших спортсменов Бельгии. У нас недостаточно уважают великих»

    Тьерри Куртуа, отец вратаря «Реала» Тибо Куртуа, возмущен тем, что его сын не вошел в число претендентов на премию лучшему спортсмену Бельгии 2020 года. Он считает это неуважительным.

    «Не понимаю, почему Тибо не включили в число номинантов. Считаю, в Бельгии недостаточно уважают великих спортсменов. Тибо – наша гордость. Мы поражаемся его работе», – сказал Тьерри Куртуа.

    • Бельгиец стал лучшим вратарем прошлого сезона Примеры, получив трофей Рикардо Саморы.
    • «Реал» стал чемпионом.
    • В то же время ФИФА не признала Куртуа лучшим вратарем года и не включила его в символическую сборную года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Marca

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:36
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +41420

      MaxRnD 1 час назад

      Когда будет через раз привозить, как Нойер, тогда и включат

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5951

      САДЫЧОК > MaxRnD 13 минут назад

      Нойер , намного уровнем выше !

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    81553
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru