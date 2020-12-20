Отец Куртуа: «Не понимаю, почему Тибо не включили в число лучших спортсменов Бельгии. У нас недостаточно уважают великих»

Тьерри Куртуа, отец вратаря «Реала» Тибо Куртуа, возмущен тем, что его сын не вошел в число претендентов на премию лучшему спортсмену Бельгии 2020 года. Он считает это неуважительным.
«Не понимаю, почему Тибо не включили в число номинантов. Считаю, в Бельгии недостаточно уважают великих спортсменов. Тибо – наша гордость. Мы поражаемся его работе», – сказал Тьерри Куртуа.
- Бельгиец стал лучшим вратарем прошлого сезона Примеры, получив трофей Рикардо Саморы.
- «Реал» стал чемпионом.
- В то же время ФИФА не признала Куртуа лучшим вратарем года и не включила его в символическую сборную года.
Источник: Marca