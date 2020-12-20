Отец Куртуа: «Не понимаю, почему Тибо не включили в число лучших спортсменов Бельгии. У нас недостаточно уважают великих»

Тьерри Куртуа, отец вратаря «Реала» Тибо Куртуа, возмущен тем, что его сын не вошел в число претендентов на премию лучшему спортсмену Бельгии 2020 года. Он считает это неуважительным.

«Не понимаю, почему Тибо не включили в число номинантов. Считаю, в Бельгии недостаточно уважают великих спортсменов. Тибо – наша гордость. Мы поражаемся его работе», – сказал Тьерри Куртуа.