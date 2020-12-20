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  • Отец Куртуа: «Не понимаю, почему Тибо не включили в число лучших спортсменов Бельгии. У нас недостаточно уважают великих»

Отец Куртуа: «Не понимаю, почему Тибо не включили в число лучших спортсменов Бельгии. У нас недостаточно уважают великих»

20 декабря 2020, 09:36
3

Тьерри Куртуа, отец вратаря «Реала» Тибо Куртуа, возмущен тем, что его сын не вошел в число претендентов на премию лучшему спортсмену Бельгии 2020 года. Он считает это неуважительным.

«Не понимаю, почему Тибо не включили в число номинантов. Считаю, в Бельгии недостаточно уважают великих спортсменов. Тибо – наша гордость. Мы поражаемся его работе», – сказал Тьерри Куртуа.

  • Бельгиец стал лучшим вратарем прошлого сезона Примеры, получив трофей Рикардо Саморы.
  • «Реал» стал чемпионом.
  • В то же время ФИФА не признала Куртуа лучшим вратарем года и не включила его в символическую сборную года.

Источник: Marca
Испания. Примера Бельгия. Про-Лига Реал Куртуа Тибо
Комментарии (3)
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MaxRnD
1608451017
Когда будет через раз привозить, как Нойер, тогда и включат
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Masteralex
1608462314
Дыркуа включили в число лучших дырок Бельгии, до первого места ему ещё далековато, но в десятке уверенно
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