Соболев: «Черчесов нормально со всеми общается. В Новогорске можем и в баню вместе пойти»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев рассказал об общении главного тренера сборной России Станислава Черчесова с футболистами.

– Зобнин рассказывал, что Черчесов разговаривает жестко, когда хочет выбить тебя из зоны комфорта, чтобы заставить прогрессировать. У вас с главным тренером сборной были такие жесткие разговоры?

– Да.

– Чем он был недоволен?

– Недоволен – неправильное тут слово. Просто жестко давал понять, что если остановишься, если не будешь работать с отдачей, ты в этой команде играть не будешь. Мощная такая мотивация. У него вообще жесткая позиция: не можешь сейчас приносить пользу команде, значит тебя в ней на данный момент не будет.

– Иногда кажется, что Черчесов не умеет хвалить игроков.

– Вот это как раз неправда. Допустим на теории разбираем матч, если кто-то сделал что-то очень правильное по ходу игры, он всегда похвалит. Но если кто не сделал того, что был обязан в этот момент – он тоже свое получит. Иногда кажется, люди думают: Черчесов только и делает что нам выговаривает. На самом деле это не так. Он нормально со всеми общается, мы можем в Новогорске и в баню пойти с тренерами, и там Станислав Черчесов историю может рассказать, – сказал Соболев.

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