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  • Соболев: «Черчесов нормально со всеми общается. В Новогорске можем и в баню вместе пойти»

Соболев: «Черчесов нормально со всеми общается. В Новогорске можем и в баню вместе пойти»

17 декабря 2020, 17:29
5

Нападающий «Спартака» Александр Соболев рассказал об общении главного тренера сборной России Станислава Черчесова с футболистами.

– Зобнин рассказывал, что Черчесов разговаривает жестко, когда хочет выбить тебя из зоны комфорта, чтобы заставить прогрессировать. У вас с главным тренером сборной были такие жесткие разговоры?

– Да.

– Чем он был недоволен?

– Недоволен – неправильное тут слово. Просто жестко давал понять, что если остановишься, если не будешь работать с отдачей, ты в этой команде играть не будешь. Мощная такая мотивация. У него вообще жесткая позиция: не можешь сейчас приносить пользу команде, значит тебя в ней на данный момент не будет.

– Иногда кажется, что Черчесов не умеет хвалить игроков.

– Вот это как раз неправда. Допустим на теории разбираем матч, если кто-то сделал что-то очень правильное по ходу игры, он всегда похвалит. Но если кто не сделал того, что был обязан в этот момент – он тоже свое получит. Иногда кажется, люди думают: Черчесов только и делает что нам выговаривает. На самом деле это не так. Он нормально со всеми общается, мы можем в Новогорске и в баню пойти с тренерами, и там Станислав Черчесов историю может рассказать, – сказал Соболев.

Денисов: «Ссора с Черчесовым? Он предложил подраться в душе. Орал еще десять минут, я собрался и уехал»

Источник: «Комсомольская правда»
Россия Спартак Соболев Александр Черчесов Станислав
Комментарии (5)
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derrik2000
1608216176
А, вот про "пойти вместе в баню" - зря упомянул. Сейчас "ходоки" налетят...скажут, что к Глушакову в баню и прочее, прочее, прочее... СРОЧНО ЗАБЕРИ СЛОВА О СОВМЕСТНОЙ БАНЕ ОБРАТНО! ))))))))))))))))))))
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vladik12
1608217483
Он еще и в душ вас может "пригласить". Гарик Денисов подтвердит.
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99-й
1608218331
Нужно срочно сериал заделать "Истории из бани от Черчесова"
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Snek
1608220057
Дзюбу в баню с собой возьмите, он расскажет чо как.
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