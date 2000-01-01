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    Соболев: «Черчесов нормально со всеми общается. В Новогорске можем и в баню вместе пойти»

    Нападающий «Спартака» Александр Соболев рассказал об общении главного тренера сборной России Станислава Черчесова с футболистами.

    – Зобнин рассказывал, что Черчесов разговаривает жестко, когда хочет выбить тебя из зоны комфорта, чтобы заставить прогрессировать. У вас с главным тренером сборной были такие жесткие разговоры?

    – Да.

    – Чем он был недоволен?

    – Недоволен – неправильное тут слово. Просто жестко давал понять, что если остановишься, если не будешь работать с отдачей, ты в этой команде играть не будешь. Мощная такая мотивация. У него вообще жесткая позиция: не можешь сейчас приносить пользу команде, значит тебя в ней на данный момент не будет.

    – Иногда кажется, что Черчесов не умеет хвалить игроков.

    – Вот это как раз неправда. Допустим на теории разбираем матч, если кто-то сделал что-то очень правильное по ходу игры, он всегда похвалит. Но если кто не сделал того, что был обязан в этот момент – он тоже свое получит. Иногда кажется, люди думают: Черчесов только и делает что нам выговаривает. На самом деле это не так. Он нормально со всеми общается, мы можем в Новогорске и в баню пойти с тренерами, и там Станислав Черчесов историю может рассказать, – сказал Соболев.

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    Источник: «Комсомольская правда»

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    Сегодня, 17:29
    Комментарии8
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      Рейтинг: +152

      alarm2 6 минут назад

      в тарасофке все любят ходить в баню. не с целью помыться, конечно же. дезеувы.

      0
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      Рейтинг: +2703

      Snek 2 часа назад

      Дзюбу в баню с собой возьмите, он расскажет чо как.

      0
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      ...
      Рейтинг: +1297

      yarik1_78 > Snek 2 часа назад

      Передёрнуть с Дзюбой таракану не в напряг.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +295

      99-й 2 часа назад

      Нужно срочно сериал заделать "Истории из бани от Черчесова"

      0
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      Рейтинг: +5160

      vladik12 2 часа назад

      Он еще и в душ вас может "пригласить". Гарик Денисов подтвердит.

      0
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      Рейтинг: +13532

      derrik2000 3 часа назад

      А, вот про "пойти вместе в баню" - зря упомянул.
      Сейчас "ходоки" налетят...скажут, что к Глушакову в баню и прочее, прочее, прочее...

      СРОЧНО ЗАБЕРИ СЛОВА О СОВМЕСТНОЙ БАНЕ ОБРАТНО!
      ))))))))))))))))))))

      1
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      Рейтинг: -480

      net zenit1967 > derrik2000 3 часа назад

      алармопсовым только напомни!

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      Рейтинг: -480

      net zenit1967 > derrik2000 3 часа назад

      любители бани и дзюпы -аларм пудель и ...

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